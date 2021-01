Un amore si può dire davvero forte se è in grado di scambiarsi anche i codici sblocco degli smartphone. Sembra un particolare irrilevante, ma "Perfetti Sconosciuti" insegna che in realtà non è così. Il rapporto tra Lapo Elkann e Joana Lemos sembra così perfetto, da poter superare anche la terribile prova dello scambio dei cellulari. In una intervista al settimanale 7 del Corriere della Sera, Lapo Elkann lo dice senza fronzoli: "È una donna che mi porta su ed è la prima che non sta con me per la visibilità o i soldi. Non ci nascondiamo niente. Abbiamo i codici del telefono l’uno dell’altra".

Le parole di Lapo Elkann

È confermato che il rampollo degli Agnelli viaggia a forte velocità verso un matrimonio felice con Joana Lemos. È da quasi un mese, più o meno dopo la partecipazione di Lapo Elkann a Domenica In, che non si parla che di loro. Lei è la donna che ha cambiato tutte le prospettive di vita del ribelle imprenditore, che adesso vuole mettere su famiglia.

Ha vinto la Parigi-Dakar. Sa che vuole dire cavalcare le dune e quindi avere a che fare con una persona non facile: io non sono molle, non sono inattivo. Durante il lockdown, abbiamo fatto la campagna Never Give Up per la Croce Rossa, abbiamo portato gli igienizzanti a Locri, due ambulanze per i disabili in Sicilia, abbiamo distribuito le pizze a Napoli, i pasti a Milano, le mascherine negli ospedali, siamo andati ad aiutare in Spagna e in Portogallo. […] Ero in un ristorante e ho visto uno sguardo che era una forza della natura. Poi, ho visto anche il resto e mi è piaciuta in tutto. Ci ho provato subito in modo “lapesco” e mi è andata male. Le ho scritto un messaggio: ti voglio. La volevo molto prima che lei volesse me. Non ha risposto. Ho dovuto ricominciare in modo “lapesco-romantico”: costruire un rapporto dove ci si conosce, si vedono nello sguardo passioni, valori, la voglia di presente e di futuro.

Le cose che abbiamo in comune

"Le cose che abbiamo in comune" la cantava Daniele Silvestri, ma Lapo Elkann ne fa una cover nelle sue dichiarazioni, rivelando tutti gli aspetti, tutti i punti di contatto che fanno di Joana Lemos la donna più importante della sua vita.