Lara Zorzetto svela il sesso del secondo figlio che aspetta con Mattia Monici

A cura di Elisabetta Murina

Lara Zorzetto ha annunciato il sesso del secondo figlio: sarà una femmina. L'ex protagonista di Temptation Island e il compagno Mattia Monaci diventeranno genitori per la seconda volta e daranno al piccolo Leonardo una sorellina. Il lieto annuncio è arrivato via Instagram, con tanto di palloncini rosa e orsacchiotti di peluche: "320 grammi di puro amore", ha scritto la futura mamma.

Il secondo figlio di Lara Zorzetto e Mattia Monaci sarà una femmina

Oggi (8 ottobre), Lara Zorzetto ha dato la notizia del sesso del suo secondo bebè, circondata da palloncini a forma di cuore (rigorosamente rosa) e orsacchiotti di peluche: "Finalmente ieri abbiamo scoperto il sesso. Ragazze, Leo avrà una stupenda Sorellina. 320 grammi di puro amore. Fiocco Rosa". L'ex protagonista di Temptation Island diventerà mamma per la seconda volta, dopo aver dato alla luce il piccolo Leonardo nel 2020. Adesso è appena entrata nel quinto mese. Anche durante la scorsa gravidanza, la ragazza si era affidata a Instagram per annunciare ai fan il sesso del suo primogenito. Naturalmente, in quel caso la foto era rigorosamente accompagnata da palloncini e cuori azzurri. A condividere con lei questo percorso, il compagno Mattia Monaci.

La storia d'amore tra Lara Zorzetto e Mattia Monaci

Lara e Mattia si sono conosciuti durante un trasloco e stanno insieme da circa un anno e mezzo. Tra loro è stato un colpo di fulmine: lei aveva bisogno di qualcuno che la aiutasse con gli scatoloni e il numero che le hanno dato è stato proprio quello di lui. Nel giro di poco tempo hanno deciso di allargare la famiglia. Ad agosto 2020, i due sono diventati genitori per la prima volta del piccolo Leonardo, che è nato con un cesareo d'urgenza e ha avuto qualche problema al parto. Ora Lara è in attesa di una bambina, che probabilmente nascerà nel 2022.