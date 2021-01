Gioia immensa per Laura Barriales: la conduttrice è incinta per la seconda volta. Già mamma della piccola Melania, lo ha annunciato lei stessa con un post su Instagram. Stavolta, per lei arriverà un maschietto, come ha spiegato felicissima, indossando addirittura la scritta "It's a boy" sul maglione. Resta ancora il mistero sul nome che verrà dato al bebè.

L'annuncio di Laura Barriales su Instagram

"Poco più di due anni fa ho condiviso con voi il giorno più importante della mia vita… la nascita di Melania!", ha scritto da Lugano la Barriales, "Oggi il mondo è cambiato, ma la gioia di vivere e dare vita deve continuare… e sono super felice di condividere con voi la mia seconda gravidanza… e questa volta arriva il maschietto ‘IT’S A BOY'". Melania è nata alla fine dell'ottobre 2018.

Laura Barriales è sposata con Flavio Cattaneo

Attiva nella televisione italiana da metà degli anni 2000, la modella, presentatrice e showgirl spagnola (è nata a Léon il 18 settembre 1982) ha scelto di dedicare molto tempo alla famiglia. Volto di TikiTaka e programmi come Controcampo, Scorie e Mezzogiorno in famiglia, dopo alcune relazioni (con il pilota Sete Gibernau e il milionario turco Ali Baran Suzer) ha trovato il grande amore in Flavio Cattaneo, imprenditore svizzero e amministratore delegato di un'azienda vinicola. I due si sono uniti in matrimonio nel 2017 e vivono a Lugano, nel Canton Ticino. Le nozze si celebrarono in gran segreto e lei svelò in modo totalmente inatteso di aver pronunciato il fatidico sì: "Ho sempre cercato di proteggere la mia vita privata, ma mi sembra giusto comunicare a voi per primi, che mi sono sposata con Fabio. È stato il giorno più bello della mia vita, quante emozioni insieme… Grazie a tutti gli invitati di aver reso tutto così unico e nostro!".