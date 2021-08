Le nuove foto del pancione di Denise Esposito, sarà il quinto figlio di Gigi D’Alessio Il settimanale Gente ha sorpreso il cantante di “Annaré” e di “Buongiorno” a bordo di uno yacht a largo della Costiera Amalfitana. Lei, la bella avvocatessa – di ventisei anni più giovane del cantautore – sfoggia un pancione al settimo mese di gravidanza. Sarà il quinto figlio di Gigi D’Alessio, il primo di Denise Esposito: il nascituro dovrebbe essere un maschietto.

Le vacanze di Gigi D'Alessio e Denise Esposito

Le coccole in mezzo al mare. Non c'è niente di meglio per trovare un po' di relax: godersi le vacanze in barca insieme, aspettando il bimbo che verrà. Gigi D'Alessio e Denise Esposito hanno maturato un'intesa fortissima a dispetto dei ventisei anni di differenza. Lui, in queste vacanze, ha deciso di regalare a lei un costoso anello di diamanti per celebrare l'evento. Si tratterebbe di un anello di grande valore.

Tutti i figli di Gigi D'Alessio

Gigi D'Alessio ha quattro figli in tutto, aspettando il quinto da Denise Esposito. I primi tre figli sono nati dal primo matrimonio con Carmela Barbato e sono Claudio, che ha 32 anni, Ilaria, che ha 28 anni e Luca, 18 anni. Nel 2010 è nato Andrea D'Alessio, figlio che il cantautore ha avuto dal rapporto con Anna Tatangelo, terminato ufficialmente lo scorso anno.

Chi è Denise Esposito

Denise Esposito è lontana dal mondo dello spettacolo e anche per questo motivo, un identikit preciso non è stato ancora tracciato. Dalle testimonianze di alcune persone vicine a lei, si sa che è "una ragazza sobria" che ha avuto non poche difficoltà a cominciare una storia del genere, di quelle che finiscono sotto i riflettori. Denise Esposito ha conosciuto Gigi D'Alessio durante un evento a Capri, la scorsa estate. Lei avrebbe già conosciuto tutti i suoi figli e l'impatto sembrerebbe essere stato buono.