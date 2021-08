Gigi D’Alessio ha fatto un prezioso regalo a Denise Esposito incinta del suo quinto figlio Il settimanale Di Più rivela che Gigi D’Alessio “è felice come un ragazzino al primo amore”. Secondo le indiscrezioni, pare che il bebè in arrivo sarà un maschietto e che le intenzioni dei futuri genitori sarebbero quelle di chiamarlo Francesco. In occasione della gravidanza, il cantante avrebbe regalato a Denise un bellissimo e prezioso anello di diamanti. Il primogenito del cantante: “Non so molto della gravidanza, ma gli faccio i miei auguri”.

A cura di Giulia Turco

Gigi D'Alessio sta per diventare papà per la quinta volta: Denise Esposito, la studentessa napoletana di 28 anni con la quale vive una storia d'amore da circa un anno, è incinta. Una notizia che sorpreso i fan del cantante, che fino allo scorso anno lo hanno visto al fianco di Anna Tatangelo, compagna di una vita. Da lei ha avuto il figlio Andrea, mentre i primi tre figli Claudio (32 anni), Ilaria (29 anni) e Luca (17 anni) sono nati dal precedente matrimonio con Carmela Barbato. In attesa della nascita del piccolo, che dovrebbe arrivare in autunno, la coppia si gode un'estate d'amore tra le acque della costiera.

La reazione di Claudio D'Alessio al bebè in arrivo

Nessun commento per ora è arrivato dalla futura mamma, tanto meno dal cantante che fino a pochi mesi fa ha tentato di tenere all'oscuro del gossip la sua storia d'amore. Al settimanale Di Più si è confidato però il primogenito di D'Alessio, Claudio, che ha fatto sapere di aver ben accolto la notizia: "Quando arriva un bambino in famiglia è sempre una grandissima gioia, una profonda emozione. Come quella che sta vivendo mio padre". Tuttavia a quando pare il cantante sta vivendo la gravidanza in intimità con Denise: "Non so molto", ha confessato infatti il figlio, "ma una cosa è certa, di fronte ad un grande evento si può solo dire tanti auguri".

Il regalo di Gigi D'Alessio a Denise Esposito incinta

Il settimanale Di Più rivela che Gigi D'Alessio "è felice come un ragazzino al primo amore". Secondo le indiscrezioni, pare che il bebè in arrivo sarà un maschietto e che le intenzioni dei futuri genitori sarebbero quelle di chiamarlo Francesco. In occasione della gravidanza, il cantante avrebbe regalato a Denise un bellissimo e prezioso anello di diamanti. Stando alle voci di Chi, una volta che il piccolo nascerà in autunno la famiglia si trasferirà in una nuova casa che Gigi D'Alessio ha comprato a Napoli in zona Posillipo, vicino alla dimora dell'ex moglie Carmela Barbato. Ma sarebbe Anna Tatangelo l'ex compagna che avrebbe preso peggio la notizia: stando a Chi, la cantante sarebbe stata l'ultima a sapere della gravidanza, "non si aspettava che Gigi ripartisse così in fretta e mettesse su addirittura una nuova famiglia dopo la brusca rottura del loro rapporto".