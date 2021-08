Le prime foto di Victoria dei Maneskin con la sua ragazza, il tenero bacio in sella al motorino Ha solo 21 anni ma le idee ben chiare su chi vuole essere e sulle libertà alle quali non vuole rinunciare. “La prima volta che ho provato sentimenti per una ragazza è stato disorientante”, ha raccontato Victoria De Angelis bassista dei Maneskin, “Oggi vivo la mia sessualità in maniera naturale e libera”. Su Diva e Donna le prime foto di Victoria insieme alla sua presunta fidanzata, che la stringe in un tenero bacio tra le strade di Roma.

A cura di Giulia Turco

È la prima volta che Victoria De Angelis viene sorpresa dagli scatti dei fotografi in un momento di vita privata. Le foto, pubblicate sull'ultimo numero del settimanale Diva e Donna, mostrano la giovane bassista dei Maneskin, 21 anni, in compagnia di quella che sembra essere la sua ragazza, almeno a giudicare dai dolci abbracci e dal bacio volante che si scambiano mentre Victoria, in sella al motorino, è pronta a ripartire verso i suoi impegni professionali.

Chi è la fidanzata di Victoria dei Maneskin

Le foto, pubblicate sul settimanale, sono state scattate a Roma, dove i Mankesin fanno base tra un concerto e l'altro. Le foto della bassista hanno fatto parecchio storcere il naso ai suoi fan che avrebbero voluto più privacy per Victoria, in un momento così travolgente e delicato della sua ascesa verso un successo che si sta rivelando ben oltre le aspettative. Eppure il gossip non si placa attorno ai giovani artisti che stanno scalando le classifiche internazionali e Victoria sembra davvero innamorata della giovane ragazza che la aspetta nella Capitale a braccia aperte. La sua identità al momento è misteriosa, ma a giudicare dai baci e dagli abbracci sembra che il loro sia un amore solido, dunque non è escluso che la bassista presto possa presentarla al suo pubblico così come ha fatto il collega Damiano con la sua Giorgia Soleri.

(foto Instagram @vicdeangelis)

Victoria De Angelis, la prima volta che è stata attratta da una ragazza

Oggi ha solo 21 anni ma ha le idee ben chiare già da parecchio tempo sulla donna che vuole essere e sulle sue libertà alle quali non vuole rinunciare: "A sei anni già non tolleravo le distinzioni tra maschile e femminile", ha raccontato in un'intervista a Vanity Fair. "Ho sempre avuto le idee forti su come volevo essere. Rifiutavo cose tipicamente definite da bambina e intorno mi prendevano in giro perché andavo sullo skate, giocavo a calcio, non indossavo gonne, mi stavo dando la chance di essere come desideravo", ha spiegato la bassista. Per questo oggi Victoria si sente libera di amare senza nessuna limitazione, anche se all'inizio non è stato semplice: "Quando per la prima volta ho provato sentimenti e attrazione per una ragazza è stato un po’ disorientante perché non avevo mai avuto il coraggio di andare oltre le limitazioni che avevo imposto a me stessa", ha confessato a Vanity Fair. "Una volta superata l’insicurezza iniziale di dover mettere in discussione le proprie certezze ho vissuto la mia sessualità in maniera molto naturale e libera, come dovrebbe poter essere per tutti".