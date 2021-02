Si erano conosciuti ad un concerto di Emma Marrone ed era nato l'amore. Lei, fan sfegatata della cantante, era intervenuta in diretta radio dedicandogli "Amami", pensando di fare un gesto romantico. E invece lui l'aveva lasciata, in diretta. Succede in un divertente video divulgato da una radio locale (Radio Tabù), risalente al 2013, che Emma Marrone ha incontrato in rete e non ha potuto fare a meno di commentare sui social. Con l'ironia che la contraddistingue e con una "frecciatina" alla sua collega Alessandra Amoroso.

Il commento di Emma Marrone

"L'ho sempre detto che per certe situazioni ci vogliono le canzoni di Alessandra Amoroso", scrive Emma Marrone in una Instagram Story, commentando il divertente siprietto. Nel video divulgato su Youtube, si vede chiaramente la ragazza che dopo aver dedicato la canzone al fidanzato, riceve un messaggio sul cellulare alquanto inaspettato. È il ragazzo, che non solo non ha apprezzato il gesto, ma ha colto la palla al balzo per comunicarle che tra loro è finita. Il tutto succede nella saletta di registrazione della radio, mentre va in onda il pezzo della Marrone, quando la ragazza al fianco dei conduttori esplode in un: "Lo sapevo che ho sbagliato tutto!". Emma, molto divertita, ha commentato l'accaduto strizzando l'occhio all'amica Alessandra Amoroso, con la quale ha da poco inciso il brano "Pezzo di cuore".

Emma Marrone, "sfortunata in amore"

La cantante salentina negli anni si è accaparrata l'etichetta di quella "sfortunata in amore". Sarà per le sue chiacchieratissime storie d'amore finite male, prima con Stefano De Martino poi con Marco Bocci. E sarà che da diversi anni la cantante non si mostra in pubblico al fianco di un nuovo compagno. Sta di fatto che Emma ha sempre accettato questa nomea di buon grado, ironizzando sulle sue delusioni d'amore. Ma al di là del gossip, oggi è una donna libera e indipendente, che si dedica a se stessa e alla sua carriera. Rispondendo su Instagram ad alcuni fan, lo scorso dicembre, Emma ha chiarito la sua situazione sentimentale, cercando di mettere da parte ogni stereotipo culturale, che la vorrebbe al fianco di un uomo: "Oggi le donne studiano, viaggiano, sono indipendenti. Difficile trovare uomini che accettano questo, io li terrorizzo. Levati i panni da rockstar quando torno a casa io impasto polpette, faccio la lavatrice, so aggiustare un mobile, sistemo tutto da sola. E' brutto quando non puoi avere il controllo su una donna. Ma so che da qualche parte c’è uno alla mia altezza".