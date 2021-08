Leigh-Anne Pinnock delle Little Mix ha avuto due gemelli, un giorno dopo Perrie Edwards Un giorno dopo Perrie Edwards, ha partorito anche Leigh-Anne Pinnock e, sorpresa, sono nati due gemelli. “Abbiamo chiesto un miracolo e ne abbiamo avuti due”, così la cantante su Instagram postando una foto in cui lei e il suo compagno, il calciatore del Watford Andre Gray, che tengono i piedini dei due nuovi arrivati.

È indiscutibilmente la settimana delle Little Mix. Un giorno dopo Perrie Edwards, ha partorito anche Leigh-Anne Pinnock e, sorpresa, sono nati due gemelli. "Abbiamo chiesto un miracolo e ne abbiamo avuti due", così la cantante su Instagram postando una foto in cui lei e il suo compagno, il calciatore del Watford Andre Gray, tengono i piedini dei neonati tra le mani. È stata una sorpresa per i fan

La storia di Leigh-Anne Pinnock e Andre Gray

Leigh-Anne Pinnock e Andre Gray sono promessi sposi. Nel frattempo hanno dato alla luce due gemelli: un'ottima base di partenza per una famiglia insieme. La coppia sta insieme da cinque anni e, in occasione del loro quarto anniversario, lui le ha fatto una proposta di matrimonio molto romantica, allestendo un cinema all'aperto e facendo proiettare un film sulla loro grande storia d'amore. le aveva fatto una proposta di matrimonio iper romantica, allestendo un cinema all'aperto, tra candele e lucine, e facendo proiettare un film della loro storia.

Chi è Leigh-Anne Pinnock

Leigh-Anne Pinnock fa parte delle Little Mix, un girl-group inglese che si è formato nel 2011. La band è tuttora attiva ed è formata da Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock e Jade Thirlwall. Si sono formate vincendo l'ottava edizione del talent show X-Factor. Le Little Mix hanno venduto 50 milioni di copie in tutto il mondo e sono diventate una delle band più importanti del mondo. Non si contano i premi: Brit Awards, Mtv Europe Music Award e tanti altri.

Chi è Andre Gray

Andre Gray è un calciatore inglese naturalizzato giamaicano. È un attaccante del Watford e ha 30 anni. Nella sua carriera ha giocato principalmente in provincia: nello Shrewsbury Town, nel Telford Utd, nell'Hinckley Utd. La prima squadra di livello superiore è stato il Luton Town dove è esploso con 97 presenze e 52 reti. Una stagione al Brentford e poi due al Burnley. Dal 2017 è al Watford, di proprietà di Giampaolo Pozzo.