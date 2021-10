Lele Spedicato dei Negramaro papà bis, Clio Evans è incinta: “Da aprile saremo in quattro” Lele Spedicato e Clio Evans si preparano a diventare genitori per la seconda volta. Il chitarrista dei Negramaro e l’attrice hanno dato il lieto annuncio in queste ore. Il bebè, di cui ancora non è stato rivelato il sesso, nascerà ad aprile. Clio Evans ha commentato: “Non avrei mai immaginato di festeggiare i 40 anni così. Grazie amore mio”.

Lele Spedicato, chitarrista dei Negramaro, e l'attrice Clio Evans sono pronti a diventare genitori per la seconda volta. L'annuncio della gravidanza è stato dato in queste ore, in occasione del quarantesimo compleanno di Clio. Tenerissimo il messaggio del musicista per sua moglie e l'entusiasmo di Evans per la famiglia che si allarga. Ovviamente non potevano mancare gli auguri dei Negramaro: "Tanti auguri al nostro Lele e a Clio Evans! Nel giorno del vostro compleanno la notizia più bella…la famiglia Negramaro si allarga".

Lele Spedicato annuncia la gravidanza di Clio Evans

Il chitarrista Lele Spedicato ha fatto degli auguri molto speciali alla moglie Clio Evans. Su Instagram ha pubblicato una foto in cui abbraccia teneramente l'attrice, mentre le accarezza il pancione. Così, ha annunciato che presto saranno in quattro:

"Buon compleanno amore mio! Oggi è il giorno perfetto per condividere con tutti i nostri amici la notizia che la famiglia si allarga. Da aprile saremo in quattro. Auguri, auguri, auguri".

Ad Aprile nascerà il bebè di Lele Spedicato e Clio Evans

Clio Evans, su Instagram, è apparsa entusiasta per la gravidanza. L'attrice non ha nascosto che mai si sarebbe aspettata di festeggiare i 40 anni con un bebè in arrivo: "Non avrei mai immaginato di festeggiare i 40 così. Grazie amore mio. Auguri a noi". Al momento non è dato sapere se sarà una femminuccia o un maschietto. La coppia ha già un figlio, Ianko, nato nel 2018.

Il lieto evento a tre anni dall'emorragia cerebrale che colpì Lele Spedicato

La bellissima notizia arriva a tre anni dall'emorragia cerebrale che colpì Lele Spedicato. Era il 17 settembre 2018, quando il chitarrista venne ricoverato in gravi condizioni. I numerosi fan di Spedicato e dei Negramaro attesero con il fiato sospeso buone notizie, che finalmente arrivarono circa quindici giorni più tardi. Ora, quel periodo buio è solo un brutto ricordo da lasciarsi alle spalle.