L’ex fidanzata di Marcell Jacobs: “Dopo Tokyo non ha ancora chiamato suo figlio Jeremy” L’ex compagna di Marcell Jacob è furiosa. A quanto pare l’atleta avrebbe tagliato i ponti con il suo passato al punto di non aver ancora rivisto suo figlio Jeremy, 7 anni, dopo l’oro ai 100 metri di Tokyo: “Stiamo ancora aspettando la sua chiamata”. Non è la prima volta che la ragazza, mamma del piccolo Jeremy, si sfoga sui social per l’assenza di Jacobs. Già nel 2016 scriveva: “Ignora suo figlio, che ca**o di uomo è questo?”.

A cura di Giulia Turco

Renata Erika è l'ex compagna di Marcell Jacobs, il campione olimpico che a soli 26 anni è papà di tre figli. Oggi felice al fianco di Nicole Daza, attuale compagna dalla quale sono nati i piccoli Anthony e Meghan, rispettivamente nel 2019 e nel 2020, l'atleta è anche papà di Jeremy, che compirà 7 anni il prossimo 15 dicembre. I rapporti con l'ex compagna non sarebbero dei migliori, stando a ciò che trapela dai social, nonostante il campione sia piuttosto riservato sul suo passato. Ciò che Renata non sembra accettare sarebbe l'assenza di Jacobs nella vita del suo primo figlio, nato quando aveva soli 19 anni. Nel giorno della sua vittoria, la ragazza scriveva sui social: "Siamo fieri de tuo risultato CAMPIONE DEL MONDO ! Qui qualcuno non vede l'ora di riabbracciarti, spero che un giorno lo capirai!".

Lo sfogo di Remata Erika ex compagna di Marcell Jacobs

L'ex compagna di Jacob è furiosa perché, a quanto pare, l'atleta avrebbe tagliato i ponti con il suo passato al punto di non aver ancora rivisto suo figlio Jeremy dopo la medaglia d'oro vinta nei 100 metri a Tokyo."Per tutti quelli che mi stanno chiedendo continuamente se Jeremy è in vacanza con suo papà Marcell, la risposta è no. Anzi, stiamo ancora aspettando la sua chiamata da quando è rientrato da Tokyo", tuona Renata Erika su Instagram. Non è la prima volta d'altronde che la ragazza, mamma del piccolo Jeremy, si sfoga sui social nei confronti di Jacobs. Già nel 2016 aveva lamentato la sua assenza con un duro post su Facebook: "La tragedia, il sentimento più brutto che una donna /madre può sentire è quello quando l’uomo con il quale ha fatto un figlio, con il quale ha pensato di passare il resto della sua vita ignora suo figlio, non cercandolo per settimane, senza un messaggio o una chiamata per chiedere come stai", scriveva. "Pur sapendo che il piccolo lo cerca, lo nomina e sente la sua mancanza… Boh spiegatemi voi che ca*o di “uomo” è questo?".

Il piccolo Jeremy sulle orme di papà Marcell Jacobs

Jeremy Jacobs, 7 anni, è tra l'altro un grandissimo tifoso di papà Marcell e avrebbe tutte le intenzioni di seguire le sue orme: sul profilo Instagram dell'ex compagna le foto e i video di Jeremy in un centro estivo mentre gioca e si allena a Desenzano del Garda con il primo allenatore di Jacobs, Adriano Bertazzi, ed esulta stringendo a sé la bandiera italiana con il suo cognome. Nel frattempo l'atleta si trova in vacanza a Sabaudia, sul litorale romano, insieme alla sua attuale compagna Nicole Daza e ai loro due figli Anthony e Meghan di 1 e 2 anni, dei quali non rinuncia a pubblicare dolci scatti e momenti social su Instagram.