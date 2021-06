Liam Payne e la fidanzata Maya Henry si sono lasciati. "Devo lavorare su me stesso e ammetto che da quando ho rotto il fidanzamento sto molto meglio". Sono queste le parole usate dall'ex cantante degli One Direction per descrivere il suo stato d'animo dopo aver lasciato l'ex fidanzata. L'annuncio al podcast dello speaker Steve Bartlett a The Diary of a CEO.

Le parole di Liam Payne sulla fine della relazione

Le parole spese durante il podcast di Bartlett dal cantante di "For You" (colonna sonora di Cinquanta sfumature di rosso) non lasciano ben sperare Maya. Liam sostiene che la storia con la ragazza è chiusa definitivamente:

Sento che sto facendo del male alle persone e non potrei sentirmi più deluso da me stesso come in questo momento. Questa cosa mi fa venire il nervoso. La verità è che non sono mai stato molto bravo con le relazioni. Non sono bravo a gestirle. Quindi questo mi porta a pensare che devo lavorare su me stesso prima di buttarmi in un'altra relazione. Durante la mia ultima storia ho capito che alla mia ragazza non stavo più dando la migliore versione di me. E quindi era meglio che me ne chiamassi fuori. Facendo quello che facevo non mi sentivo bene. Credo sia un modo carino per dire che era la cosa migliore da fare per entrambi. Spero davvero che Maya sia felice.

Nonostante tutto i due si seguono ancora sui social network e su Instagram nessuno dei due ha rimosso le foto in cui sono insieme e si scambiano effusioni. L'ultima foto della coppia risale a settembre 2020.

Liam e l'anello di fidanzamento da 3,5 milioni di euro

Di sicuro non si può dire che Payne e Henry non stessero facendo sul serio. Stando a quanto riportato dal Daily Mail, durante il primo lockdown, il ragazzo (27 anni) avrebbe regalato alla fidanzata (21 anni) un anello di fidanzamento di oltre 3,5 milioni di euro. I due ragazzi si erano fidanzati nell'agosto del 2018 quando Liam aveva lasciato la sua fidanzata (10 anni più grande di lui), la nota cantante Cheryl Cole (37 anni), con cui condivide un figlio di tre anni, Bear. Poco prima di fidanzarsi con Maya: "Si dice che Liam abbia avuto una storia di quattro mesi con la top model Naomi Campbell, conclusasi nell'aprile 2019".