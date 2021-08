Lily Rose Deep dopo Timothée Chalamet, le foto del bacio con Austin Butler Non ci sono più dubbi sul fatto che la figlia di Johnny Depp abbia voltato pagina dopo Timothée Chalamet, ad un anno dalla loro rottura. Il Daily Mail l’ha pizzicata per le strade di Londra in compagnia della sua nuova fiamma. Lui è Austin Butler, l’attore noto per i suoi ruoli in diverse serie tv che nel 2022 vedremo sul grande schermo nei panni di Elvis Presley. Alle spalle ha una storia d’amore lunga 9 anni con l’ex stellina Disney Vanessa Hudgens.

A cura di Giulia Turco

Lily Rose Deep e Austin Butler hanno reso pubblica la loro frequentazione. Le foto dei loro baci appassionati per le strade di Londra parlano chiaro e non ci sono più dubbi sul fatto che la figlia di Johnny Depp abbia voltato pagina dopo Timothée Chalamet, ad un anno dalla rottura. Il Daily Mail li ha pizzicati durante un romantico appuntamento: una cena nel fine settimana in un ristorante di lusso che hanno raggiunto insieme accompagnati da un autista a bordo di una limousine, poi una passeggiata all'aperto che ha dato sfogo a tutto il loro romanticismo.

Chi è Austin Butler fidanzato di Lily Rose Deep

La storia d'amore che i due giovani attori hanno deciso di portare allo scoperto è nata in un momento particolarmente sereno per entrambi. Austin Butler, attore statunitense di 29 anni, è noto per i suoi ruoli in diverse serie tv, da Switched At Birth a Zoey 101 e The Carrie Diaries. Inoltre il giovane attore vestirà i panni di Elvis Presley nell'atteso musical biografico in uscita nel 2022 diretto da Baz Luhrmann. Anche la sua vita sentimentale non è nuova al mondo del gossip, considerando che Butler ha alle spalle la relazione con la storica fidanzata Vanessa Hudgens, con la quale è durata 9 anni.

La rottura tra Lily Rose Deep e Timothée Chalamet

La rottura tra i due belli e giovanissimi di Hollywood è arrivata come un fulmine a ciel sereno ad aprile 2020 dopo appena un anno di amore. A renderlo noto era stato lo stesso Chalamet, star di Chiamami col tuo nome, che in un’intervista a Vogue UK aveva dichiarato di essere single. Rarissime le loro apparizioni pubbliche da coppia, considerando che hanno sempre mantenuto il riserbo sul loro amore. A rivelarlo erano stati alcuni scatti rubati nel 2018, poi l’anno successivo si erano mostrato raggianti sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia.