Linda Batista coinvolta in una rissa, il video dell’ex di Rubicondi con il viso coperto di sangue L’attrice brasiliana, 39 anni, che in passato ha avuto una relazione con Rossano Rubicondi, è apparsa in un video su Instagram con il volto ricoperto di sangue in seguito ad una rissa per le strade di Dubai.

A cura di Giulia Turco

Linda Batista è rimasta coinvolta in un episodio di violenza a Dubai. L’attrice brasiliana, 39 anni, che in passato ha avuto una relazione con Rossano Rubicondi, è apparsa in un video circolato su Instagram con il volto ricoperto di sangue. Immagini sensibili che hanno destabilizzato i suoi follower e hanno fatto in poco tempo il giro del mondo. A riferire l’accaduto è il paparazzo Maurizio Sorge, tramite il profilo Sorgeveritas, spiegando che l’attrice è stata coinvolta in una rissa. Raggiunta da Fanpage.it l'attrice ha raccontato i motivi della rissa.

Cos'è successo a Linda Batista

Sono immagini agghiaccianti quelle dell’attrice brasiliana ripresa in video da un conoscente, mentre cerca di tamponare le ferite al viso con un panno. Un episodio di violenza nelle strade di Dubai, avvenuto a quanto pare la scorsa notte. "Stai bene? Sei bella?", chiede in maniera confusa il suo interlocutore mentre registra il video. L'attrice appare troppo scossa per rispondere lucidamente, ma riesce a mostrare il viso tumefatto togliendo per un attimo il panno insanguinato dal volto, con il naso rotto pieno di sangue e una ferita nel sopracciglio.

Chi è Linda Batista

Linda Batista, 39 anni, è conosciuta in Italia per aver partecipato alla quarta edizione de La Fattoria, con dotta da Paola Perego. Il pubblico della tv italiana la conosce anche per i ruoli che ha interpretato ad inizio anni 2000, dalla fiction Incantesimo, a Elisa di Rivombrosa e La signora delle camelie. Nel corso della sua carriera aveva avuto modo di conoscere Rossano Rubicondi, recentemente scomparso, e aveva avuto una relazione con lui. “Mi rifiuto di credere che Rossano non abbia voluto curarsi”, ha raccontato poco tempo dopo la notizia della sua morte a Pomeriggio Cinque. “Poco tempo fa lo avevo sentito per proporgli di incontrarci e presentargli il mio nuovo compagno e magari proporgli di lavorare insieme”.