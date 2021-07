Il sogno che gli Azzurri hanno coltivato con impegno e caparbietà, si è realizzato. L'Italia ha vinto Euro 2020, battendo un'agguerrita Inghilterra che è partita in vantaggio sin dal secondo minuto del primo tempo. La Nazionale di Mancini ha riscritto un destino che sembrava già segnato e ha ripagato l'immensa fiducia che i tifosi hanno sempre nutrito in quei campioni. Tra le tantissime persone che hanno festeggiato questo importante trofeo, anche Jessica Melena, moglie di Ciro Immobile. La sua esultanza è stata incontenibile come quella di molti italiani.

La gioia di Jessica Melena in un video su Instagram

Jessica Melena ha voluto condividere con i suoi 979 mila follower, il momento dell'esultanza per la vittoria di Euro 2020. In una serie di Instagram Stories, la moglie di Ciro Immobile si scatena, urlando felice, incredula e allo stesso tempo commossa insieme alle persone con cui ha assistito alla temuta finale. Dopo la premiazione, si è messa in macchina e si è unita agli altri tifosi che festeggiavano questo importante traguardo per la Nazionale di Roberto Mancini.

L'amore tra Ciro Immobile e Jessica Melena

Ciro Immobile e Jessica Melena sono diventati marito e moglie nel 2014. Hanno tre figli: Michela, Giorgia e Mattia, che in questi giorni la mamma ha avuto l'accortezza di vestire con la maglia della Nazionale, da perfetti tifosi quali sono. Jessica Melena ha deciso di dedicarsi completamente alla sua famiglia. Anche sul suo profilo Instagram, la donna precisa che per lei, il marito Ciro e i bambini vengono prima di tutto. Per qualche tempo ha accarezzato l'idea di diventare una criminologa. Poi, però, ha trovato la sua serenità e il suo equilibrio nella splendida famiglia a cui è riuscita a dare vita insieme al campione. E oggi celebra con lui la Coppa di Euro 2020.