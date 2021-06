Luca Argentero e Cristina Marino si sono sposati il 5 giugno, con una cerimonia romantica e del tutto a sorpresa, senza alcun anticipazione o annuncio. O meglio, la coppia aveva dichiarato l'intenzione di sposarsi, ma senza specificare la data, e le nozze sono arrivate in modo inaspettato a Città della Pieve: a darne la notizia, dopo la pronuncia del fatidico sì, è stato Fausto Risini, il sindaco della cittadina umbra dove la coppia risiede. Solo in un secondo momento è arrivata la prima foto ufficiale del matrimonio, dai profili Instagram dei neosposi Argentero e Cristina Marino.

Il messaggio di Cristina Marino

"Mr&Mrs Argentero", scrivono i due innamorati, a margine del bellissimo scatto al tramonto in cui intravediamo anche una parte dell'elegante abito da sposa dell'attrice, con maniche lunghe ricamate. Il matrimonio è stato civile (lui in passato è stato già sposato con Myriam Catania) e la coppia ha raggiunto in sidecar il luogo della festa: una location in mezzo alla natura, tra gli alberi, alla presenza di pochi invitati. Lo ha spiegato la stessa Cristina Marino: "Ho immaginato molte volte questo giorno, sognavo una vera festa d’amore e, neanche nei sogni più belli, l’ho immaginata così. In un bosco, come nelle migliori favole, sotto gli occhi delle persone più intime, ci siamo promessi amore per sempre".

La coppia ha una figlia, Nina Speranza

Luca Argentero e Cristina Marino si erano conosciuti nel 2015, sul set del film Vacanze ai Caraibi. Anche lei è un'attrice, apparsa di recente nel film Il talento del calabrone con Sergio Castellitto, Lorenzo Richelmy e Anna Foglietta. Il loro amore è stato coronato dall'arrivo della prima figlia: Nina Speranza è nata in pieno lockdown, nel maggio 2020, e ha portato una grande gioia nella coppia, che sogna già di allargare ulteriormente la famiglia. Poco più di un anno dopo, ecco le nozze, a sancire ufficialmente un sentimento che appare indistruttibile.