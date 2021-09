Luca Onestini parla della rottura con Ivana Mrazova: “Non le ho fatto nulla, non mi ha fatto accuse” Luca Onestini è tornato a parlare della rottura, dopo quattro anni di relazione, con Ivana Mrazova, la cui relazione era cominciata alla fine del GF Vip a cui avevano preso parte. Lo ha fatto nel reality di cui è tra i protagonisti in Spagna, ribadendo di essere stato lasciato senza un motivo chiaro.

A cura di Redazione Spettacolo

Luca Onestini è tornato a parlare della rottura, dopo quattro anni di relazione, con Ivana Mrazova, la cui relazione era cominciata alla fine del GF Vip a cui avevano preso parte. L'uomo aveva già detto in passato che la fine di questa storia lo aveva ferito, specie per come era avvenuta, con un messaggio su Whatsapp e che non sarebbe stato facile superarla, che ci sarebbero voluti mesi e nel frattempo aveva accusato tutti quelli che, quotidianamente, creavano fake news su di lui e su presunti flirt mai esistiti. Come riporta il sito Isa e Chia, nelle scorse ore Onestini è tornato a parlare di questa storia durante il reality spagnolo "Secret Story" di cui è protagonista, una sorta di Grande Fratello – i protagonisti sono ripresi 24 ore su 24 – che però in più ha la differenza che ognuno di loro ha un segreto che deve mantenere, cercando di scoprire quello degli altri.

Durante una conversazione con alcuni dei suoi coinquilini, infatti, Onestini si è lasciato andare a una confessione e quando gli hanno chiesto cosa fosse successo, incalzandolo, ha ribadito era stato lasciato e non era stato lui a lasciarla, ammettendo di essere ancora triste. Il botta e risposta tra lui e quattro ragazze che fanno parte del programma lo ha portato a spiegare che era normale stare così dopo tanto tempo: "Stavamo insieme da 4 anni ed è stata una relazione incredibile". Onestini ha spiegato anche che nonostante vivessero insieme ha vissuto il lockdown da solo perché lei è partita: "Perché mi ha lasciato? Bisogna chiederlo a lei. Io non le ho fatto nulla. Non mi ha lanciato nessuna accusa, solo che sono successe un sacco di cose…". A quel punto, però, la conversazione è stata interrotta perché sono stati chiamati a fare altro.

Nei mesi scorsi Onestini era sbottato contro i media che pubblicavano notizie false su di lui, e aveva chiarito che era stato lasciato con un messaggio: "Vengo da un periodo che è molto complicato, di grande sofferenza, che andrà avanti. Sto male adesso, stavo male ieri, starò male nei prossimi mesi perché una storia lunga ti resta dentro e quando si chiude non è mai facile (…) Sono stato lasciato su Whatsapp dopo 4 anni e come se non bastasse devo essere dipinto come un pu…ere, che va di fiore in fiore" ha detto aggiungendo: "Mi sono rotto di leggere tutti i giorni cose su di me, della falsità più totale. Gente che si inventa su di me ca**te, è la gara a chi la spara più grossa per avere più hype. Titoli assurdi. Ogni giorno c'è una ragazza diversa".