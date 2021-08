Luca Onestini: “Ivana Mrazova mi ha lasciato su Whatsapp, sto male e inventano pure fake news” Onestini sfoga la sua rabbia sui recenti gossip che lo hanno visto protagonista dopo la rottura da Ivana Mrazova che lo avrebbe lasciato con un messaggio: “Sto male, sono in un periodo difficile e parassiti della società si inventano notizie su di me. Ogni giorno con una ragazza diversa”. Smentita anche la presunta cena con l’ex di Brosio.

A cura di Valeria Morini

Luca Onestini torna a parlare della relazione finita, dopo tre anni, con Ivana Mrazova, commentando anche i recenti rumors su presunti flirt che lo vedrebbero protagonista. L'ex concorrente di Grande Fratello Vip e Uomini e Donne è molto duro e si scaglia contro il gossip smentendo quella che, a suo dire, sarebbe una valanga di fake news.

Mi sono rotto di leggere tutti i giorni cose su di me, della falsità più totale. Gente che si inventa su di me ca**te, è la gara a chi la spara più grossa per avere più hype. Titoli assurdi. Ogni giorno c'è una ragazza diversa. Ci sono dei parassiti dell'umanità anche qui sul web, non li nomino solo perché mi fa schifo nominarli. Vi consiglio di non ascoltarli o di verificare. Alla decima che vi raccontano, è colpa vostra, non è più colpa loro. Si inventano notizie che non hanno né capo né coda.

Luca Onestini parla di Ivana Mrazova

Onestini ha poi fatto riferimento alla recente rottura da Ivana Mrazova che ha posto fine a una relazione lunga e intensa nata alla fine del GF Vip. Dopo che i due ex hanno per la verità rilasciato dichiarazioni contraddittorie, l'ex tronista ha svelato per la prima volta che sarebbe stata lei a lasciarlo, con un semplice messaggio.

Vengo da un periodo che è molto complicato, di grande sofferenza, che andrà avanti. Sto male adesso, stavo male ieri, starò male nei prossimi mesi perché una storia lunga ti resta dentro e quando si chiude non è mai facile. Io cerco di distrarmi ed esco perché se uno sta a casa si taglia le vene. Cerco di divertirmi ma non è facile. Mancare di rispetto e inventarsi queste cose in un momento come questo, vuol dire non avere un'anima. Sono stato lasciato su Whatsapp dopo 4 anni e come se non bastasse devo essere dipinto come un pu…ere, che va di fiore in fiore.

La smentita sul gossip con l'ex di Paolo Brosio

Lo sfogo di Onestini continua: "Siamo arrivati al punto che se sono al tavolo con sei persone se c'è una ragazza mi sento a disagio e devo andar via sennò il giorno dopo s'inventano storie. E faccio pure brutte figure con questa ragazza che si becca insulti". Il giovane fa infine riferimento al recente gossip che lo avrebbe visto a cena con Maria Laura De Vitis, la discussa ex di Paolo Brosio: "Una ragazza con cui non ho neanche parlato, che semplicemente è venuta al mio tavolo ed era anche con un altro uomo", ha precisato Onestini, smentendo del tutto l'indiscrezione.