Finalmente Luca Cenerelli ed Elisabetta Simone, i due volti ormai diventati noti del Trono Over di Uomini e Donne, sono ufficialmente una coppia. La loro è stata una conoscenza altalenante e, infatti, l'esperienza nel dating show di Canale 5 non sembrava aver dato i suoi frutti. È stato dopo la fine del programma, in effetti, che i due hanno iniziato nuovamente a sentirsi ed ecco che dopo tanto penare hanno ufficializzato la loro storia. Su entrambi i profili Instagram compaiono i primi scatti insieme, che arrivano dopo alcuni avvistamenti nelle scorse settimane, in cui ancora si ipotizzava soltanto che la dama e il cavaliere avessero ricucito il loro rapporto.

La prima foto di coppia

"La vera ricchezza non è ciò che possiedi ma avere una persona speciale con cui condividere ogni momento" scrive il bell'imprenditore milanese a corredo del primo scatto social con la sua Elisabetta che gli fa eco pubblicando la stessa foto, ma scrivendo: "E alla fine.. nonostante tutto e tutti". In effetti anche gli appassionati dello show di Canale 5 avevano qualche dubbio in merito alla riuscita di questo rapporto, dal momento che in più occasioni la dama 35enne aveva manifestato il suo disappunto nei confronti di un atteggiamento adottato dal Cenerelli, decisamente inappropriato, decidendo perciò di troncare qualsiasi tipo di legame, sebbene tra loro le cose inizialmente sembravano funzionare. Sono arrivati, poi, anche dei chiarimenti in studio, prima della fine del programma che, però, non avevano riscosso l'effetto sperato ed Elisabetta si mostrava sempre più convinta della sua scelta: accantonare la conoscenza con il 47enne dopo la sua "latitanza" amorosa.

Il ritorno di fiamma dopo la trasmissione

Invece, poi, qualcosa è cambiato. Dopo l'ultima registrazione di Uomini e Donne, infatti, i due erano stati beccati insieme e lei stessa aveva dichiarato di aver incontrato il suo pretendente lontano dalle telecamere. Le prime avvisaglie di un ritorno di fiamma, quindi, c'erano tutte. Non sono mancati, poi, avvistamenti successivi, in cui i due si scambiavano baci appassionati che avrebbero fugato qualsiasi dubbio. A confermare la liaison, quindi, sono i diretti interessati che sembrano più complici che mai. In un'altra foto, infatti, lei scrive: "E poi ci siamo io e te.. che con uno sguardo capiamo già tutto". L'amore, finalmente, ha trionfato.