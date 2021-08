Luciano Punzo è gay? La risposta di Davide Basolo che coinvolge Manuela Carriero Luciano Punzo è gay? Questa la domanda sul grande protagonista di questa edizione 2021, che ha fatto sognare le fan del reality dei sentimenti grazie alla storia con Manuela Carriero, rivolta all’amico Davide Basolo su Instagram. Quest’ultimo ha risposto: “Ognuno è libero di fare quello che vuole, vi posso assicurare che Luciano non è assolutamente gay. Gli articoli che stanno uscendo sono delle grandissime stron*ate”.

Ora che Temptation Island è finito, le coppie sono tornate alle loro vite e anche i tentatori. In primis, Luciano Punzo, grande protagonista di questa edizione 2021, che ha fatto sognare le fan del reality dei sentimenti grazie alla storia con Manuela Carriero. I due sono indivisibili da allora, onnipresenti nelle rispettive stories e soprattutto nei rispettivi progetti di lavoro, essendo da settimane coinvolti in shooting fotografici di coppia e campagne pubblicitarie nell'hinterland napoletano.

Luciano Punzo gay, Basolo: "Stron**te"

Tutto questo non è bastato a sedare i followers di Davide Basolo, caro amico di Luciano Punzo nonché anche lui ex tentatore di Temptation Island 2021. Le domande avviate su Instagram in una serata qualsiasi hanno portato a un confronto delicato su un tema delicato: "Luciano Punzo è gay? È uscito un post" In questo modo così diretto hanno chiesto a Basolo informazioni sull'amico e la risposta dell'ex tentatore, reduce dal due di picche dato a Jessica Mascheroni, non è tardata ad arrivare.

Premesso che non c’è assolutamente di male. Ognuno è libero di fare quello che vuole, vi posso assicurare che Luciano non è assolutamente gay. Gli articoli che stanno uscendo sono delle grandissime stron*ate. Luciano in questo momento sta vivendo una bellissima storia d’amore dopo un programma importante e queste sono solo cattiverie per lucrare, parlare male. Quindi non ascoltate queste stron*ate.

Luciano Punzo papà di Eva

Rumors messi a tacere subito, coinvolgendo anche Manuela Carriero neo fidanzata di Luciano Punzo. Quest'ultimo ha avuto una precedente relazione con la ballerina Valeria Iacomino, dalla quale è nata la sua primogenita, la figlia di nome Eva, dalla quale, nemmeno a dirlo, è indivisibile.