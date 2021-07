Luigi Mastroianni di Uomini e Donne in ospedale, cos’è successo all’ex tronista Protagonista del dating show di Maria De Filippi in due stagioni (fu scelto da Sara Affi Fella, poi scelse Irene Capuano), ha pubblicato una foto che lo mostra in un letto d’ospedale, dopo quello che sembrava essere uno strappo muscolare: “Meglio di quello che poteva essere… Peggio di quello che pensavo”.

A cura di Valeria Morini

Momento difficile per l'ex tronista di Uomini e Donne Luigi Mastroianni, che ha pubblicato una foto che lo ritrae su un letto d'ospedale. Il deejay e influencer siciliano, che fu protagonista del dating show di Canale 5 in ben due stagioni, aveva spiegato su Instagram Stories di essere rimasto vittima di quello che sembrava uno strappo del muscolo lombare, che avrebbe riportato in palestra. Poi, eccolo in un post, ricoverato.

Il messaggio di Luigi Mastroianni

Mastroianni non è entrato nei dettagli sulla diagnosi, ma la situazione si è evidentemente rivelata più grave del previsto, visto che non è bastata una semplice terapia di anti infiammatori. Luigi ha comunque spiegato che le cose sarebbero anche potute andare in modo più drammatico: "Meglio di quello che poteva essere… Peggio di quello che pensavo. Grazie per tutti i messaggi, sto bene! Torno presto".

Luigi Mastroianni a Uomini e Donne

A qualche anno di distanza, Mastroianni è ancora nella memoria dei fan di Uomini e Donne, forse anche perché fu coinvolto suo malgrado in una vicenda controversa, il caso Sara Affi Fella. Fu infatti il corteggiatore scelto dalla tronista, ma dopo una frequentazione di pochi giorni si scoprì che lei era ancora legata al fidanzato Nicola Panico e aveva partecipato a UeD solo per visibilità. Per rimediare alla sua delusione, il programma gli offrì un posto da tronista. Lui uscì da Uomini e Donne insieme a Irene Capuano ma la loro storia finì otto mesi dopo. La riproposizione della sua scelta era prevista quest'estate in prima serata, anche se per il momento Canale 5 ha sospeso la messa in onda delle repliche delle scelte 2019.

Oggi Luigi Mastroianni è fidanzato

Circa un anno fa, Luigi Mastroianni ha trovato l'amore. Al suo fianco c'è una ragazza di nome Anna Scuderi, che non appartiene al mondo dello spettacolo. Per i primi mesi della loro storia lui ha preferito non esporla sui social, poi a marzo 2021 ha parlato di lei a Verissimo: "Con Anna ci siamo conosciuti l’anno scorso, poi con il lockdown ci eravamo un po’ persi ma finito il lockdown ci siamo ritrovati e ora siamo innamorati".