Luigi Mastroianni è uscito dall’ospedale, come sta l’ex tronista: “Ho perso i sensi”

A cura di Giulia Turco

Luigi Mastroianni ha lasciato l'ospedale dopo un problema di salute che lo aveva costretto a fermarsi pochi giorni prima, per la preoccupazione dei fan. L'ex tronista di Uomini e Donne era stato ricoverato e dal letto dell'ospedale aveva pubblicato uno scatto su Instagram con un messaggio: "Meglio di quello che poteva essere… Peggio di quello che pensavo". Qualche giorno dopo ha voluto tranquillizzare i suoi follower aggiornando sulle sue condizioni di salute e raccontando i dettagli dell'incidente.

Luigi Mastroianni racconta i dettagli dell'incidente

L'ex tronista di Uomini e Donne è tornato sul suo profilo Instagram dopo alcuni giorni di ricovero in ospedale. L'umore non è dei migliori, ma le sue condizioni di salute sono buone, niente di grave nonostante la paura. Mastroianni ha spiegato che l'incidente è avvenuto in palestra, durante un allenamento: "Ho fatto un movimento sbagliato… in realtà mi sono distratto mentre stavo eseguendo l'esercizio al T bar con un carico importante. Ho sentito una forte vertigine alla schiena e ho perso sensi e forza", ha spiegato.

Come sta Luigi Mastroianni

"Sto meglio, un po' acciaccato…ho dei dolori, sono un po' "stampellato", ma cammino e sto bene", ha raccontato ai suoi follower, spiegando di essere in attesa di una risposta sulla gravità del danno fisico che gli ha procurato l'incidente. Per il momento l'unica cosa certa è che dovrà assentarsi dalla palestra e stare fermo per al meno due settimane: "Comporta uno stop preventivo dagli allenamenti di almeno due settimane. Per quanto riguarda l'entità del danno ci sono tre possibilità, due è meglio che non ve le dico…speriamo sia la terza, la più probabile". Nel frattempo potrà godersi l'amore di Anna Scuderi, la ragazza con la quale è fidanzato da circa un anno e della quale è molto innamorato. "Con Anna ci siamo conosciuti l’anno scorso, poi con il lockdown ci eravamo un po’ persi ma finito il lockdown ci siamo ritrovati e ora siamo innamorati", ha raccontato lo scorso marzo a Verissimo.