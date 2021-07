Luisa Anna Monti sta affrontando con grande coraggio l'orribile momento che sta vivendo. L'ex Dama di Uomini e Donne ha scoperto di avere un tumore, un carcinoma maligno al seno, e dovrà essere sottoposta a un'operazione, ma non vuole in alcun modo arrendersi, come ha spiegato in un lungo messaggio pubblicato su Instagram.

Consapevolezza. Lotta. Rinascita… La prevenzione è tutto! Nel giro di poco tempo mi sono ritrovata catapultata da un sogno ad un incubo. La paura c'è, ma guai a lasciarsi andare. Non sono malata né voglio essere trattata tale. Ho solo un problema fisico e non sprecherò le mie energie stando a letto a domandarmi perché. Non si deve mai smettere di lottare, mai smettere di credere in se stessi e perdere la voglia di vivere. Mai! Comunque vadano le cose devi reagire con positività pensando che è solo una nuvola grigia che offusca il sole e che passato il temporale. Risorgerai. Ho conosciuto tante donne meravigliose che affrontano ogni giorno questo maledetto mostro. Dico grazie a loro perché mi danno forza e insieme non abbiamo nessuna intenzione di mollare. Continuiamo a brillare con i nostri Sorrisi. Grazie per i vostri bellissimi messaggi, il vostro affetto.

Rimandate le nozze con Salvio Calabretta

La Monti aveva annunciato di avere il cancro (al primo stadio) a Uomini e Donne Magazine. Purtroppo si tratta per lei della seconda battaglia contro questa malattia, dal momento che qualche anno fa ha fatto i conti con un tumore alla tiroide (entrambi i suoi genitori sono morti del medesimo male). Nonostante tutto, però, la ex Dama non si è persa d'animo e trova anche il coraggio di scherzarci su: "#zittocancro che qui abbiamo da fare ed io ho un matrimonio da organizzare". Luisa Anna è stata infatti costretta a rimandare le nozze con il suo Salvio Calabretta, che ringrazia nel post. I due si sono conosciuti proprio a Uomini e Donne e lui le aveva fatto una romantica proposta di matrimonio in studio.

Il grazie alle amiche di Uomini e Donne

Nel suo messaggio, Luisa Anna Monti ha ringraziato anche le tantissime amiche che le sono vicine in questo momento. Tra loro, le compagne d'avventura sul Trono Over di Uomini e Donne Denise Pantano, Barbara de Santi, Sabrina Travaglini e Sabrina Martinengo di Temptation Island: "Mi riempite di affetto e mi aiutate a sdrammattizare". "Forza Luisa", le scrive Gemma Galgani tra i commenti. Luisa Anna Monti chiude il post così: "Una preghiera per chi ha lottato e non c'è la fatta ..ai figli rimasti senza la loro Mamma. Grazie ai medici specialisti che si prendono cura di noi ..e a noi guerriere che siamo in guerra… Vinceremo per noi stesse e per chi ci ama".