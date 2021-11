Madame smentisce la storia con la giovane che bacia in foto: “Sono affari miei” Madame rompe il silenzio sui social dopo le reazioni del web alla foto pubblicata su Instagram nella quale bacia una ragazza: la cantante 19enne sbotta e smentisce la love story.

A cura di Gaia Martino

Sul web da diverse ore circola la foto di Madame che bacia una ragazza, diventata subito virale e protagonista delle pagine di gossip. La celebre cantante il cui nome è Francesca Calearo sembrava avesse, per la prima volta, aperto le porte della sua vita privata al pubblico. La verità però è un'altra, come racconta l'artista. La 19enne, dopo aver notato le reazioni a quel bacio immortalato, pubblicato da lei stessa sul suo canale Instagram, ha rotto immediatamente il silenzio e con alcune story ha spiegato tutta la verità sul rapporto con la giovane in foto con lei.

Madame non è fidanzata con la donna che bacia in foto

La celebre cantante Francesca Calearo in arte Madame ha rotto il silenzio dopo aver notato le reazioni alla foto pubblicata su Instagram nella quale bacia una ragazza. L'artista vicentina ha subito chiarito che non si tratta della sua fidanzata:

Ma secondo voi io veramente vi darei in pasto una cosa così delicata come un mio possibile fidanzamento? O qualcosa di così intimo e privato? No. Sono affari miei, quello che vedete sui social è tutto materiale condivisibile, amicizie, viaggi che faccio, cose che trovo, ma tutto ciò che riguarda la mia vita privata è privato, non sarà vostro, è mio. Se un giorno dovessi scegliere di condividere la mia vita, lo farò e spiegherò anche il motivo della condivisione.

Con queste dichiarazioni rilasciate nelle sue Instagram story ha smentito così ogni rumors circolato nelle ultime ore facendo capire che la giovane in foto è semplicemente un'amica.

Chi è la giovane in foto con Madame

Madame ha sempre tenuto alla larga dalle luci dei riflettori il suo privato ed è per questo motivo che la notizia di una possibile love story ha incendiato il web. Intervistata da La Repubblica, tempo fa, la cantante 19enne parlò della sua sessualità definendosi bisessuale e libera da ogni etichetta. Raccontò di essere attratta sia da uomini che da donne, di non avere preferenze. In tanti pensavano che Francesca avesse trovato l'amore tra le braccia di una giovane il cui nome su Instagram, segnalano alcuni utenti Twitter, sarebbe ‘Giory‘. Le due però, come confermato dalla cantante poche ore fa, sono solo amiche, e lo dimostra anche una foto risalente al 2019: