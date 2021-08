Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi, le foto in barca insieme alla famiglia Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi sono in ottima sintonia e a quanto pare quella dell’imprenditore è diventata per lei come una seconda famiglia. L’ex Velina e il fratello minore di Silvio Berlusconi sono stati immortalati dal settimanale Chi durante una vacanza in Sardegna dove Maddalena Corvaglia sarebbe ospite di Davide Luigi Berlusconi e della compagna Matilde Bruzzone.

A cura di Giulia Turco

Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi sono sempre più vicini. Nonostante la showgirl abbia smentito che con il fratello minore di Silvio Berlusconi sia in corso una storia d'amore, tra i due sembra esserci un rapporto molto solido, fondato su un affetto reciproco. Come testimoniano le foto pubblicate da Chi infatti, i due stanno trascorrendo giorni di relax al largo dell'arcipelago della Maddalena, in Sardegna. L'ex velina è insieme alla figlia Jamie, nata dall'ex compagno Steve Burns, ed è presente anche Davide Luigi, figlio dell'imprenditore 71enne, insieme alla compagna Matilde Bruzzone.

(Maddalena Corvaglia, Paolo Berlusconi e Maltide Bruzzone, foto dal settimanale Chi).

Che rapporto hanno Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi

A giudicare dai tuffi, i pranzi in barca e il clima di spensieratezza che aleggia a bordo della loro barca, Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi sono in ottima sintonia. Dopo l'ormai lontana rottura dell'ex Velina con il chitarrista che risale al 2017, oggi appare radiosa mentre si gode l'uscita in barca dal porticciolo di Villa Certosa sull'isoletta di Montorio e a quanto pare quella di Paolo Berlusconi è diventata per lei come una seconda famiglia. Maddalena Corvaglia è single e Paolo Berlusconi ha alle spalle due matrimoni finiti, quello con Mariella Bocciardo e con Antonia Rosa Costanzo, ma tra i due non c'è aria di amore, come ha ribadito lo stesso settimanale che parla di un "legame familiare", che li spinge spesso a trascorrere weekend in Sardegna o a Porto Fino, ospiti di Davide e Matilde.

Maddalena Corvaglia ha smentito il gossip con Paolo Berlusconi

Già ad inizio estate Maddalena Corvaglia aveva smentito le voci che circolavano sul suo conto: nessun amore con Paolo Berlusconi. "Ciao ragazzi! Ho letto che sarei fidanzata … Vi confesso che non vedo l’ora di innamorarmi di nuovo e sappiate che quando succederà, voi sarete i primi con cui lo condividerò", aveva fatto sapere via social l'ex Velina. Il gossip era ricco di dettagli, tutti prontamente smentiti: "Ho letto anche che avrei ufficializzato il mio fidanzamento a casa di Silvia Toffanin. Colgo l’occasione per salutare la mia cara amica Silvia, della quale conosco il gran cuore ed il pubblico talento, ma non ancora la privata abitazione".