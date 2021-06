Maddalena Corvaglia è felicemente fidanzata con Paolo Berlusconi? È questa l'indiscrezione che si è rincorsa negli ultimi giorni. Novella 2000, infatti, ha annunciato un presunto flirt in corso tra i due. Sulle pagine della rivista si legge: "Paolo Berlusconi e Maddalena Corvaglia si amano. Da Portofino arriva la conferma: la coppia avrebbe ufficializzato il rapporto con un weekend romantico". Inoltre, si sosteneva anche che i due avessero fatto visita a Piersilvio Berlusconi e Silvia Toffanin nel castello di Paraggi per celebrare questo nuovo amore. Ma come stanno realmente le cose?

La replica di Maddalena Corvaglia al gossip

Maddalena Corvaglia, alla luce del gossip sempre più incalzante sul suo conto, si è vista costretta a intervenire. La showgirl ed ex velina di Striscia la Notizia ha smentito l'indiscrezione che vedrebbe in lei la nuova fidanzata di Paolo Berlusconi. Le sue parole, affidate a un post su Instagram, sono state:

"Ciao ragazzi! Ho letto che sarei fidanzata … Vi confesso che non vedo l’ora di innamorarmi di nuovo e sappiate che quando succederà, voi sarete i primi con cui lo condividerò. Ho letto anche che avrei ufficializzato il mio fidanzamento a casa di Silvia Toffanin. Colgo l’occasione per salutare la mia cara amica Silvia, della quale conosco il gran cuore ed il pubblico talento, ma non ancora la privata abitazione. Buon pomeriggio a tutti!"

Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi non sono fidanzati

Insomma, dalle parole di Maddalena Corvaglia appare evidente che non solo non avrebbe una relazione con Paolo Berlusconi ma al momento la showgirl sarebbe anche single. Nel passato sentimentale della quarantunenne, una lunga e intensa relazione con Enzo Iacchetti e poi il matrimonio con il musicista Stef Burns, durato dal 2011 al 2017 e da cui è nata la piccola Jamie Carlyn. Nella vita privata di Paolo Berlusconi, invece, ci sono due matrimoni finiti: quello con Mariella Bocciardo e quello con Antonia Rosa Costanzo.