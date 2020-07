Dopo un lungo periodo di distanza dai riflettori, Manuela Arcuri è pronta a tornare sul set. Per nuovi progetti e per riprendere in mano il suo lavoro. Negli ultimi sei anni l'attrice, oggi 43enne, ha vissuto molto intensamente la gravidanza prima, la maternità poi. Nel 2014 infatti, dalla storia con l'imprenditore Giovanni Di Gianfrancesco è nato il piccolo Mattia, così l'attrice ha scelto di dedicarsi anima e corpo a lui, mettendo da parte il suo lavoro. Ora però, è tornato il momento di mettersi in gioco e dopo una lunga pausa, è tempo di "iniziare la seconda parte lavorativa della vita”, racconta in un'intervista esclusiva al settimanale Chi. E nel frattempo si vocifera che l'attrice sia nella rosa dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip che partirà a settembre.

Manuela Arcuri sogna il matrimonio

Sono legati dal 2010, ma tra loro non c'è mai stata aria di matrimonio. Manuela Arcuri sogna le nozze con il compagno Giovanni Di Gianfrancesco e non disprezza l'idea di diventare mamma per la seconda volta. "Se non è arrivato durante l'isolamento forzato, difficilmente arriverà in futuro", spiega a Chi. "Poi, per come vivo intensamente la maternità, rischierei di stare ferma ancora a lungo e ora non posso proprio permettermelo: è finalmente arrivato il momento di riprendere in mano la mia vita". Manuela Arcuri ammette di aver sofferto anche in passato per i pregiudizi di molti che la immaginavano come una "mangiatrice di uomini". L'attrice al contrario si definisce una donna semplice, dai valori saldi e molto legata all'idea di matrimonio: “Sono una donna semplice, monogama e assai riservata. La storia della mangiatrice di uomini non solo non esiste, ma non è mai esistita”, conclude.

Il ritorno sulle scene

Una carriera iniziata con i fotoromanzi, poi il debutto nel cinema e nella tv. L'esperienza con Leonardo Pieraccioni ne ‘I laureati', poi con Gigi Proietti, i film di Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello. Il pubblico la apprezza ancor di più nella sua fase delle fiction Mediaset, con ‘Carabinieri', ‘L'onore e il rispetto', ‘Il peccato e la vergogna'. Nel 2019 partecipa come concorrente al programma di Milly Carlucci ‘Ballando con le stelle', ma per il resto la sua carriera è in stand by. Ora riprendere sembra più difficile del previsto, ma Manuela Arcuri è sicura di sé: