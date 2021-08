Mara Venier: “Dicono che sono vecchia e grassa. Siete degli infelici, mi fate pena” Mara Venier, sulle pagine de La stampa, ha commentato gli insulti ricevuti dagli hater. La conduttrice di Domenica In si è definita “una donna corazzata”, che non si lascia scalfire più di tanto dai commenti velenosi ricevuti su Instagram. Tuttavia, ritiene che quelle stesse parole, rivolte a una persona fragile, potrebbero causare gravi conseguenze.

A cura di Daniela Seclì

Mara Venier, in un'intervista rilasciata a La Stampa, ha parlato degli hater e della sua reazione ai commenti sgradevoli che di tanto in tanto le tocca leggere. Proprio nei giorni scorsi, ha replicato piccata a chi le consigliava di tagliare i capelli perché troppo anziana per portarli lunghi. Come se ci fosse davvero un'attinenza tra la lunghezza della chioma e l'età. A La Stampa, la conduttrice di Domenica In ha detto la sua su coloro che regolarmente si ritagliano del tempo per insultare sconosciuti online. Ha svelato che nel suo caso, si tratta soprattutto di donne: "Chi insulta fa quasi pena, sono delle poverette. Tante le blocco, ma quando mi diverto le lascio lì".

Mara Venier risponde agli hater e alle fake news sul vaccino

Mara Venier ha dichiarato che in queste settimane è stata anche vittima di una fake news, che ritiene grave quanto vergognosa: "Mi arriva un audio di un medico che diceva che ero ricoverata al Policlinico perché il mio problema della paresi era dovuto al vaccino". Quell'audio ha cominciato a circolare sul web. A quel punto, la conduttrice ha ricevuto messaggi da parte di utenti che la accusavano di nascondere il vero motivo per cui è stata male. Ma lei non ci sta:

"Ma quale vaccino, io stavo benissimo, dovevo mettere un impianto dentale e da lì è partita un’odissea che sto ancora vivendo. Ho preso avvocati e fatto denunce perché quella è una cosa seria".

Quanto agli hater, ha spiegato di avere ricevuto commenti come "sei vecchia, grassa, tagliati i capelli". Lei, che si definisce "una donna corazzata", non si lascia colpire da quelle parole. Tuttavia, è consapevole che se rivolte a una persona più fragile, potrebbero causare gravi danni. La lascia di sasso il fatto che queste frasi velenose arrivino soprattutto da donne di una certa età:

"Sono donne non troppo giovani a scrivere queste cose. Io non sto bene da tre mesi, ho un nervo lesionato, sto prendendo farmaci, ho passato con mio marito un'estate in salita. Posto una foto con un bel tramonto e arriva il commento "Tagliati i capelli perché sei vecchia". Mi ha fatto male, ma solo per un attimo, poi mi sono detta, che vuoi? E ho reagito. […] Se vai a vedere sono sempre donne che hanno passato la menopausa a offendere sull'argomento. Le offese non ti arrivano dalle ragazze, che anzi adorano zia Mara".

Il motivo di tanto rancore

Infine, Mara Venier ha ipotizzato quale possa essere il motivo di tanto rancore. La conduttrice di Domenica In ritiene che la cattiveria gratuita possa scaturire solo da un profondo senso di infelicità: "Penso che tutto parta dall’infelicità. Io pensavo, e lo dicevo durante Domenica In, che con la pandemia saremmo diventati più buoni, più generosi con gli altri. Mi sbagliavo. C’è tanta cattiveria in giro. Quella dei capelli e dell’età davvero non si sopporta più. È bullismo, come quello che subiscono i ragazzi. basta, avete rotto con l’età e il sovrappeso".