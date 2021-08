Marcell Jacobs annuncia il matrimonio: “L’anno prossimo Nicole Daza diventerà mia moglie” L’annuncio di Marcell Jacobs, in tuta dell’Italia bianca come da specifica richiesta di Giorgio Armani, arriva dai microfoni di RaiSport dopo la premiazione della finale olimpica dei 100: “L’avevo promesso e ora lo farò, l’anno prossimo Nicole diventerà mia moglie, assolutamente sì. Coroneremo il nostro sogno”. Marcell Jacobs è papà di Jeremy, avuto da una relazione precedente, e di Anthony e Meghan, avuti dall’attuale fidanzata Nicole Daza.

A cura di Redazione Spettacolo

Vita privata di Marcell Jacobs prima di Nicole Daza

Marcell Jacobs è papà di tre figli: il primo di nome Jeremy, avuto da una relazione precedente, e gli ultimi due di nome Anthony e Meghan avuti dall'attuale fidanzata Nicole Daza. L'attaccamento della coppia è ben visibile dalla loro vita Instagram, che è piena di momenti d'amore e di attimi rubati al loro contesto familiare. Chi li conosce bene sa che l'amore non è nato per caso, i due si sono incontrati nel 2018 e da quale momento un colpo di fulmine gli ha impedito di separarsi.

Nicole Daza aveva una vita ben lontana dai riflettori del mondo del calcio e dello spettacolo. Di lei si hanno poche informazioni prima che diventasse la compagna di Jacobs: lavorava come dipendente all’Outlet di Serravalle e inizialmente le origini di Desenzano del Garda pare abbiano anche oliato i loro incontri, fornendogli molte più occasioni per capire che quel sentimento si sarebbe trasformato in qualcosa di più. Nicole è molto attaccata alla famiglia, sia sua che di Marcell e ha una sorella, Francesca, a sua volta fidanzata e mamma di due bambini. Ultimamente ha smesso di fare la pendolare e si è trasferita a Roma, dove può stare accanto al suo compagno e crescere i suoi figli.