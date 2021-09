Marcell Jacobs e Nicole Daza in vacanza dopo l’impresa di Tokyo, le foto sensuali dal Messico Le immagini delle meritate vacanze a Cancun dell’uomo più veloce del mondo: “Ultima settimana di relax e poi si torna a fare ciò che più amo! Correre”, scrive Jacobs. La compagna Nicole Daza mostra il fisico mozzafiato in bikini (non è un caso che sia già richiesta come influencer). I due si sposeranno nel settembre 2022.

A cura di Valeria Morini

Dopo il trionfo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 Marcell Jacobs si gode il meritato riposo con la compagna Nicole Daza. L'uomo più veloce al mondo, primo italiano a vincere la medaglia d'oro nei 100 metri, appare con lei su Instagram mentre si gode le vacanze, nelle foto decisamente sensuali pubblicate dalla fidanzata. La destinazione è il Messico, più precisamente Cancun.

Marcell Jacobs e Nicole Daza in relax, poi si torna a correre

Jacobs e la Daza alloggiano presso il TRS Coral Hotel della nota località balneare sulla penisola dello Yucatán, segnalato su Internet come una struttura per "soli adulti". E i loro splendidi bambini? Pare che siano a casa con la zia, la sorella di lei Francesca Daza. "Il nostro sguardo dice tutto, babe", scrive Nicole a margine di una foto che li mostra in bikini. Per la coppia è l'ultima settimana di relax: poi, scrive il campione, "Si torna a fare ciò che più amo! Correre". L'appuntamento è per i Mondiali e gli Europei di atletica, che curiosamente si terranno entrambi nel 2022 a un mese di distanza. Poi, le Olimpiadi di Parigi 2024.

Chi Nicole Daza, la compagna di Marcell Jacbos

Jacobs è fidanzato con Nicole Daza dal 2018. I due, conosciutisi in una discoteca a Milano sono genitori di un maschietto, Anthony e una bambina, Megan, nati rispettivamente nel 2019 e nel 2020. L'atleta, inoltre, è anche papà di un altro bambino, Jeremy, che ha avuto a soli 19 anni da una precedente relazione. La Daza ha 28 anni ed è nata a Manta, in Ecuador, ma è cresciuta a Novi Ligure, in Piemonte. In passato ha lavorato all'outlet di Serravalle Scrivia. Oggi Marcell e Nicole vivono a Roma nei pressi dello stadio Olimpico e si sposeranno nel settembre 2022. "Ora mi stanno cercando per propormi di fare l'influencer perché sono la compagna dell'uomo più veloce al mondo", ha raccontato lei a Fanpage.it, ammettendo che la cosa non le dispiace: "Mi piacerebbe diventare un punto di riferimento per qualcuno".