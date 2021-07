Maria De Filippi: “Mio figlio Gabriele ha preso una batosta, è tornato single”

Maria De Filippi si è raccontata sulle pagine del settimanale Oggi. La conduttrice ha parlato della lunga, "maledetta", pandemia. A proposito della situazione drammatica, in cui tutti ci siamo ritrovati, ha dichiarato di aver trovato la forza di affrontarla nel lavoro: "Ho imparato a non correre dietro le cose inutili. Ho ritrovato la voglia di fare le cose con entusiasmo, di lavorare a programmi televisivi che faccio da una vita con una nuova linfa. […] Lavorare è stata un'occasione per stare meglio, guardando altrove". Maria De Filippi ha parlato anche del figlio Gabriele e del marito Maurizio Costanzo.

Nel corso dell'intervista, è stato chiesto a Maria De Filippi se il figlio Gabriele Costanzo sia ancora fidanzato. L'ultima fidanzata nota del ventinovenne è la fashion stylist Francesca Quattrini. A quanto pare, però, Gabriele sarebbe tornato single. Lo ha svelato la madre:

Infine, Maria De Filippi ha commentato il nuovo incarico assegnato a Maurizio Costanzo. Il giornalista è il responsabile delle strategie di comunicazione della Roma. All'inizio, la conduttrice non ha preso bene la notizia. Al contrario, era decisamente preoccupata:

"Quando me lo ha annunciato mi è preso un colpo, perché io, quando si tratta di lui, vado subito in modalità protettiva. Già vedevo scenari complicati, pressioni o stress inutili. Invece sono arrivata a invidiarlo. Maurizio ha una curiosità pazzesca per tutto, in questo è profondamente diverso da me. Si diverte come un matto: ha scoperto gli speaker delle radio romaniste, gli si è aperto un mondo. La sera torna a casa felice come un ragazzino e parla ore con Gabriele con una passione incredibile. Io sto muta".