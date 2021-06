Dopo le foto che lo ritraggono divertito e abbracciato a Giovanni Ciacci, l'ex tronista di Uomini e Donne, Mariano Catanzaro, ha deciso di chiarire quanto in questi giorni è stato detto sul suo conto e attraverso alcune storie pubblicate su Instagram, ha sottolineato come il suo rapporto con il noto volto tv sia soltanto amicale. Piuttosto piccato dall'accaduto, poi, ha dichiarato di non tollerare quando sul suo conto vengono raccontate delle bugie, ragion per cui, si è scagliato contro chi ha azzardato delle ipotesi sul suo orientamento sessuale.

Il chiarimento di Mariano Catanzaro

L'ex tronista napoletano, visibilmente infastidito dall'accaduto, puntato il telefono sul suo viso ha toccato tutti i punti dell'intervista rilasciata a Rtl 102.5, dove ha spiegato chiaramente la natura del suo rapporto tanto con Ciacci, quanto con Tommaso Zorzi e, inoltre, rimprovera coloro che in quell'abbraccio senza malizia abbia visto l'ombra di un possibile coming out. È iniziato così, infatti, il suo discorso:

Sono uscite delle foto mie con Giovanni che ci ritraggono insieme. Fatemi capire: io nell’intervista ho detto che abbiamo un bellissimo rapporto, ma non che io sono omosessuale e che mi piacciono i gay. Non ci sarebbe nulla di male, però perché la gente dice qualcosa che non è vero? Io sono eterosessuale, mi piace la donna. Perché dovete dire stronz*te? Non è possibile abbracciare una persona omosessuale davanti ad altri? Io non ho fatto nessun coming out. Perché dobbiamo vivere in un mondo fatto di etichette? Se una persona ti fa star bene, a prescindere dall’orientamento sessuale che ha, ma perché non lo devi abbracciare? Ma perché dobbiamo vivere in un contesto di paura? Perché devo essere etichettato se abbraccio una persona del mio stesso sesso?

L'ex tronista contro le etichette

Il discorso continua con Catanzaro infastidito e deciso a spiegare le sue ragioni con forza, portando come esempio quella che per lui è una vera e propria filosofia di vita, che abbraccia le mille sfumature del sentimento amoroso. L'ex tronista, quindi, ribadisce la sua eterosessualità e manifesta il suo sgomento per le argomentazioni delle persone che tendono a dare giudizi prima di conoscere i fatti: