Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci svelano il sesso del quarto figlio La popolare coppia di influencer, nuovamente in dolce attesa, ha svelato il sesso del bebè in arrivo durante una festa in Sardegna, attraverso Instagram. Dopo i tre maschietti, Nathan Leone, Filiberto Noah e Leonardo Liam, finalmente Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci avranno una femminuccia.

A cura di Valeria Morini

Quarto bebè in arrivo per l'influencer Mariano Di Vaio, che dalla moglie Eleonora Brunacci ha già avuto tre bellissimi e biondissimi maschietti di nome Nathan Leone, Filiberto Noah e Leonardo Liam. Come ogni coppia di webstar che si rispetti (insieme, Di Vaio e la Brunacci fanno oltre 7 milioni e mezzo di follower), per annunciare il sesso del nascituro non potevano che organizzare una festa in grande stile, immortalata su Instagram.

Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci avranno una femminuccia

La consuetudine degli influencer, da entrambi i lati dell'oceano, ormai è la stessa: i futuri genitori lanciano dei palloncini il cui colore rivelano il mistero sul gender del bebè. Sono rosa, nel caso del party organizzato da Di Vaio & Brunacci in Sardegna, dove stanno trascorrendo le vacanze. Dunque, dopo tre maschi finalmente arriverà una femminuccia. Non resta che attendere per sapere il nome della principessina: la gravidanza di Eleonora era stata svelata sui social per la prima volta il 5 agosto.

Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci, amore e carriera

Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci: coppia unita nella vita quanto potente sul lavoro, due imprenditori del web puri. Lui è uno dei più noti influencer italiani, con 6,4 milioni di follower (meno dell'imprendibile Chiara Ferragni ma più di Giulia De Lellis, per dire). Ha iniziato a Londra come lavapiatti ma, dopo aver studiato da attore a new York, è presto diventato un modello di fama per i grandi marchi. Ha fondato un'azienda di e-commerce e ha provato anche a fare un'esperienza in tv, come "tutor" nel programma Selfie – Le cose cambiano con Simona Ventura. Eleonora Brunacci, avvocato e sua collaboratrice, fondatrice di un brand di gioielli, è sua moglie dal 2015. Nathan Leone è nato nel 2016, Leonardo Liam nel 2018 e Filiberto Noah nel 2019.