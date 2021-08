Mariano Di Vaio sarà papà per la quarta volta: il tenero annuncio su Instagram Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci saranno genitori per la quarta volta. L’annuncio arriva ovviamente tramite Instagram, con un video tenerissimo a cui hanno preso parte anche gli altri figli della coppia: Nathan Leone, Leonardo Liam, Filiberto Noah. La coppia rivela che l’arrivo del quarto bebè è stato del tutto inaspettato, ma l’influencer scrive: “Credo che Dio sappia cosa sia meglio per noi”.

A cura di Ilaria Costabile

Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci diventeranno genitori per la quarta volta. La coppia che poco meno di due anni fa ha accolto in famiglia il terzo bebè, Filiberto Noah, adesso si prepara a fare spazio ad un piccolo nuovo arrivato, o piccola, dal momento che ancora non è stato comunicato se si tratterà di una femmina o di un altro maschietto. I due hanno voluto condividere questa bella notizia con un video su Instagram, coinvolgendo ovviamente gli altri piccoli di casa.

L'annuncio su Instagram

"Il quarto sta arrivando" scrivono in questo dove ballano, si abbracciano e sorridono all'idea che la famiglia possa allargarsi ancora, sebbene come si legge dopo qualche secondo: "Ovviamente non ce lo aspettavamo". Insomma un'altra bella sorpresa per l'influencer e sua moglie che, quindi, si preparano ad accogliere il quarto pargolo. Dopo i primi tre bambini, Nathan Leone, Leonardo Liam e Filiberto Noah, rispettivamente 5, 3 e 2 anni la coppia aveva scherzato sull'eventualità che un quarto figlio, nel caso fosse arrivato, poteva essere finalmente una femminuccia, dopo una piccola carovana di birbanti maschietti è il momento di accogliere in casa una principessa, quindi, a distanza di quasi due anni dall'ultima nascita, non è escluso che questo desiderio possa avverarsi. Accanto al video in cui si vedono i piccoli gioire per questa nuova ed entusiasmante novità e dove Mariano Di Vaio accarezza dolcemente il ventre di Eleonora Brunacci, il blogger scrive: "Credo che Dio sappia cosa è meglio è noi. Stiamo crescendo!".

La storia d'amore tra Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci

L'amore tra Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci dura da più di dieci anni. I due si sono sposati a Perugia nel 2015, il 27 settembre, con un matrimonio blindatissimo, al quale avevano preso parte personaggi illustri del mondo della moda e dello spettacolo. I due, già fidanzati da quattro anni, decisero di convolare a nozze giovanissimi, tanto è vero che il modello aveva solamente 26 anni, ma nonostante questo più passa il tempo più il loro amore sembra rafforzarsi e crescere, mettendo radici sempre più profonde.