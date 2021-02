Marica Pellegrinelli torna a parlare del divorzio da Eros Ramazzotti, suo ex marito e padre dei suoi figli Raffaela Maria e Gabrio Tullio. In un’intervista al settimanale F, la modella torna sul lungo amore vissuto con il cantautore, 10 anni per vivere i quali aveva accettato di mettere in stand by la sua carriera. “Quando ti innamori di un uomo che ha 25 anni più di te, e che vuole un figlio a tutti i costi, ti viene naturale cercare di farlo felice. Io a ventuno anni non pensavo di diventare mamma”, racconta Marica che aggiunge che la loro prima figlia, nata 10 anni fa, “è stata cercata per amore”. E la carriera è passata lentamente sullo sfondo: “Mi dicevo: avrai tutto il tempo per seguire le tue ambizioni”.

Perché è finita con Eros Ramazzotti

Sarebbe stata proprio l’eccessiva distanza tra lo stile di vita suo e quello di Eros ad allontanarli: “Quando metti su famiglia con un artista importante, quella vita non è fattibile. Bellissime esperienze i tour, ma ero sempre sola con i bambini. Finché i bambini non sono andati alla scuola dell’obbligo seguivo sempre mio marito in tour. Poi ho smesso. E infatti è finito anche il matrimonio”. Ma il rispetto reciproco è rimasto intatto, così come l’affetto che li lega.

in foto: Marica Pellegrinelli

Marica Pellegrinelli sarebbe single

Marica non aggiunge alcun particolare a proposito della sua vita amorosa oggi. Dopo avere vissuto una storia d’amore con l’imprenditore Charley Vezza, la modella ha preferito non prestare il fianco al gossip. La relazione con Vezza sarebbe terminata da tempo e a proposito di Marica non sono emersi nuovi rumors. Come l’ex marito, anche la modella presta particolare attenzione a tenere separata la vita professionale dei pettegolezzi, anche per tutelare la serenità dei suoi figli. Un atteggiamento, il suo, condiviso dall’ex marito che ha più volte manifestato la sua ostilità nei confronti dei gossip che gli sono stati attribuiti senza motivo.