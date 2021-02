Ancora una volta Mario Balotelli finisce al centro del gossip, ancora una volta è costretto a intervenire per smentire i nuovi rumor. Il settimanale Chi ha infatti pubblicato un'indiscrezione secondo cui il calciatore avrebbe trovato l'amore al fianco un'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, oggi nota influencer: lei è Nicole Mazzocato e le voci su questo presunto flirt si rincorrono ormai dall'inizio del 2021.

La smentita di Mario Balotelli e Nicole Mazzocato

Si era già parlato di una festa di Capodanno trascorsa insieme e il magazine di Alfonso Signorini è tornato sull'argomento, assicurando che il “cuore del calciatore ha ripreso a battere per l’ex corteggiatrice di Uomini e donne Nicole Mazzocato”. Puntualissima la smentita di entrambi. Balotelli ha commentato su Instagram Stories, mandando letteralmente a quel paese quello che definisce "fake gossip": "Sono sempre single, tranquilli". Ancora meno pacata è la reazione di Nicole Mazzocato che, stanca di essere associata a pettegolezzi che non la riguardano, si è sfogata con una certa veemenza.

Basta! Smettetela di inventare fidanzamenti o accostamenti con persone che non c’entrano nulla con la mia sfera sentimentale.

Il passato di Balotelli e di Nicole Mazzocato

In entrambi i casi, si tratta di personaggi che gestiscono con molta discrezione il proprio privato. Anni fa Balotelli è stato protagoniste delle cronache rose, per la complicata relazione con Raffaella Fico, il caos dovuto alla nascita della figlia Pia e della sua iniziale ritrosia a riconoscerla, e la successiva storia con Fanny Neguesha. Altri tempi: oggi è papà felice di due bambini (oltre a Pia ha avuto anche Lion) e non parla mai della sua vita sentimentale. La Mazzocato è stata a lungo legata a Fabio Colloricchio, conosciuto a Uomini e Donne. Dopo la rottura, i due hanno avuto un rapporto piuttosto turbolento, tra stoccate reciproche e querele. Ed è forse per questo motivo che lei ha parlato pochissimo della sua successiva storia con Thomas Teffah, finita nell'autunno 2020.