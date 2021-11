Martina Colombari guarita dal Covid si sfoga contro chi non le crede: “Avete rotto, ecco le prove” Martina Colombari è guarita dal Covid. L’attrice e modella ha comunicato la notizia sui social, ma ha dovuto fare i conti con chi non le ha creduto perché ha giudicato la guarigione troppo veloce. Così, ha deciso di mostrare il certificato di fine isolamento: “Siccome io amo essere trasparente e non sopporto la cattiveria della gente…ecco qui! Avete rotto”.

A cura di Daniela Seclì

Martina Colombari è guarita dal Covid. Poco più di una settimana fa, la modella e attrice aveva fatto sapere ai suoi follower di essere risultata positiva. Aveva fatto un tampone prima di accedere a un set e aveva scoperto di essere stata contagiata. Così aveva avuto inizio la quarantena. Quando ha annunciato di essere guarita, tuttavia, c'è chi ha messo in dubbio ciò che diceva perché era passato troppo poco tempo dal giorno in cui era risultata positiva. Martina Colombari ha deciso di pubblicare il certificato di fine isolamento.

Martina Colombari negativa mostra il certificato

Il 23 ottobre, Martina Colombari aveva fatto sapere di essere positiva al Covid. In un post pubblicato su Instagram aveva fatto sapere che grazie al vaccino, i sintomi erano comunque attenuati: "Mannaggia…questo Covid è proprio stron**! Beccato! (fatto tampone prima di recarmi su un set). Per fortuna solo un lieve raffreddore e perdita dell’olfatto. Se non avessi fatto il vaccino sarebbe stato molto peggio!". Il 2 novembre, ha fatto sapere di essere tornata negativa. Alcuni utenti hanno messo in dubbio le sue parole, perché hanno ritenuto troppo veloce la guarigione. Così, armandosi di pazienza, Martina Colombari ha mostrato il certificato in cui si legge:

"Certificato di fine isolamento domiciliare obbligatorio di soggetto Covid positivo. […] Isolamento domiciliare obbligatorio dal 22/10/2021 a seguito esito positivo del tampone dalla stessa effettuato per l'accertamento di infezione da SARS- Cov2. Visto il referto negativo del tampone nasofaringeo per l'accertamento di infezione da Sars Cov-2 effettuato in data 01/11/2021 a far data dall'01/11/2021 ha terminato il periodo di isolamento domiciliare obbligatorio di cui in premessa".

Lo sfogo di Martina Colombari

Martina Colombari ha pubblicato il certificato e si è sfogata contro chi non ha creduto alle sue parole. La quarantaseienne ha spiegato: "Siccome io amo essere trasparente e non sopporto la cattiveria della gente…ecco qui! Avete rotto". Nei commenti, in tanti le hanno consigliato di non dare più peso del dovuto a chi la attacca sul web e spesso parla senza cognizione di causa.