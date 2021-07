Martina Maccari manda un messaggio alla Nazionale su Instagram e indirizza un cuore a Leonardo Bonucci che, durante la finale degli Europei 2021 contro l'Inghilterra, ha segnato il primo gol dell'Italia, portandola al pareggio. "Un cuore e un colore, ancora un passo" scrive Lady Bonucci, che pochi giorni fa si era lamentata della lontananza dal marito.

Ancora un passo verso la vittoria, dice Martina Maccari sui social, mentre l'Italia freme in questo secondo tempo contro l'Inghilterra. Un pareggio che potrebbe portare ai supplementari e poi a rigori, in un finale di Euro2021 che ha tutto il sapore di una sfida piuttosto complessa. L'amore della Maccari per il suo Leo Bonucci dura da più di 13 anni, durante i quali la coppia si è sposata e ha messo al mondo tre bellissimi figli: Lorenzo, Matteo e Matilda.

Ma cosa fa Lady Bonucci quando non tifa per il marito e si occupa della prole? Martina Maccari si occupa del blog Lo Zoo di Zoev, sul quale dà consigli di vario tipo, dialoga con i suoi followers e racconta la sua vita quotidiana. Lo scorso marzo è stata anche colpita dal Covid e nel corso di quella lunga degenza in casa ha avuto modo di sfogarsi più volte con chi l'ha seguita in attesa che diventasse negativa, soprattutto per quanto riguarda la sofferenza generata dalla distanza da suo marito Leonardo: "Mi rode il culo perché è la festa del papà e non so quando i miei figli rivedranno il padre e non so da quanti giorni non lo vedono e poi il cortisone mi urta altissimamente il sistema nervoso" scrisse.

Una distanza che oggi si traduce in una mancanza anche fisica, tanto da spingerla a ironizzare su IG: "Giorno 30 e rotti. ormai è erotica anche la mollica del pane", sottolineando così l'astinenza di questo mese trascorso lontani causa Europei.