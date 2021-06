Martina Pinto è diventata mamma. L'attrice, molto amata per avere partecipato a numerose fiction di successo, ha avuto una femminuccia. Polly, questo è il nome scelto per la bambina, è la prima figlia avuta dal marito Alessandro Poggi. L'attrice ha condiviso con i suoi numerosi follower, le prime foto di Polly e ha espresso tutta la sua gioia per la maternità.

L'annuncio della nascita di Polly

Martina Pinto ha annunciato su Instagram la nascita di Polly. L'attrice ha pubblicato una serie di scatti che la ritraggono con il marito Alessandro Poggi e la bambina appena nata. Foto tenerissime di due genitori già perdutamente innamorati della loro piccola. La trentunenne ha commentato entusiasta: "15.06.2021, insieme a Polly sono nata anche io. Vi amo! (ora devo solo capire come non passare 24/7 in contemplazione)". Pinto, poi, ha anche pubblicato una serie di Instagram Stories nelle quali ha ringraziato tutti coloro che le hanno fatto gli auguri per il lieto evento:

"Io e Alessandro siamo molto felici. Grazie di tutto l'affetto che ci state dimostrando. Una volta a casa, con calma, se volete vi racconto. Polly è meravigliosa. Alessandro è stato bravissimo. Non potevo chiedere di meglio. Quando torno a casa ne riparliamo".

Martina Pinto e Alessandro Poggi sposi lo scorso febbraio

Martina Pinto, nel corso della sua carriera, ha preso parte a fiction come "Caterina e le sue figlie", "Ho sposato uno sbirro", "Il sangue e la rosa", "L'onore e il rispetto – Parte terza", "Baciamo le mani", "Furore" e "Le tre rose di Eva 3". Lo scorso febbraio, ha sposato Alessandro Poggi. L'uomo è uno chef e cura anche una pagina Instagram dove è possibile trovare tutte le sue ricette. I due si sono sposati a Roma in gran segreto. Hanno festeggiato l'evento in trattoria alla presenza degli affetti più cari. In queste ore, sono diventati genitori.