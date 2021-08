Martina Sebastiani di Temptation Island è diventata mamma: è nata Vittoria Martina Sebastiani, l’ex protagonista di Temptation Island 2018, è diventata mamma per la prima volta. È nata la piccola Vittoria, come annuncia pubblicando alcuni scatti della neonata su Instagram, con tanto di presentazione ufficiale al popolo dei social. “La nostra vita in una foto” aggiunge l’influencer coinvolgendo anche il suo attuale compagno.

A cura di Ilaria Costabile

Martina Sebastiani, ex protagonista di Temptation Island, è diventata mamma per la prima volta, come annuncia lei stessa con un post pubblicato su Instagram. Alle 10 del mattino di giovedì 5 agosto è venuta al mondo la piccola Vittoria, nata dalla storia dell'influencer con il compagno, con cui vive una bellissima storia d'amore da poco più di due anni.

La nascita di Vittoria

"Ciao a tutti, sono Vittoria ma potete chiamarmi Vicky. Peso 3,450 kg per 51cm. Sono nata oggi alle 10.00!

Mamma e Papà già mi amano alla follia" ed è così che Martina Sebastiani fa le presentazioni su Instagram della nuova arrivata con i suoi fan, piuttosto numerosi dal momento che è seguita da oltre trecentomila utenti. Tre scatti che inquadrano la piccola nella culla dell'ospedale, avvolta in una tutina rosa. "La nostra vita in una foto" aggiunge l'ex volto di Temptation, ringraziando anche il suo compagno e riconfermandogli tutto l'amore che prova nei suoi confronti, come aveva già sottolineato nel momento in cui ha annunciato di aspettare una bambina, scrivendo: "Sono accanto all'uomo che amo di più al mondo". Da quel momento l'influencer ha reso partecipi i suoi fan di ogni momento della gravidanza, pubblicando scatti e condividendo stati d'animo.

I trascorsi a Temptation Island

La sua partecipazione a Temptation Island risale ai tempi in cui era fidanzata con Gianpaolo Quarta. I due decisero di percorrere insieme il cosiddetto viaggio nei sentimenti, ma purtroppo una volta entrati nel villaggio, la vicinanza e il feeling che si venne a creare con il tentatore Andrea Dal Corso, attualmente fidanzato con Teresa Langella, fu deleterio per la resistenza della coppia. I due, infatti, arrivati al falò di confronto decisero di separare le loro strade, dal momento che lei capì di cosa aveva bisogno in una storia d'amore. Tra loro, poi, ci fu anche una storia. A distanza di qualche tempo, poi, ha incontrato il suo attuale compagno, proprietario di un noto negozio che si occupa di illuminazioni di esterni a Roma.