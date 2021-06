Martina Stella è mamma per la seconda volta. L'attrice, che ha avuto una prima figlia dalla relazione con Gabriele Gregorini nel 2012, oggi è felice al fianco del procuratore calcistico Andrea Manfredionia e ha finalmente realizzato il desiderio di coronare il loro amore e allargare la famiglia con un secondo figlio. "La gioia più grande, quella di diventare mamma ancora una volta è il dono più speciale che potessi ricevere, ha scritto l'attrice a corredo di una foto su Instagram con il pancione in vista. "Molti di voi sempre attentissimi avevano intuito qualcosa in questi mesi..e confesso che non è stato facile non fare spoiler per tutto questo tempo".

La storia d'amore con Andrea Manfredonia

Andrea Manfredonia è un procuratore calcistico ed è figlio di Lionello Manfredonia, ex calciatore della Roma, della Lazio e della Juventus, poi dirigente sportivo. Con Martina Stella non sarebbe stato un vero e proprio colpo di fulmine, ma l'amore sarebbe nato pian piano, come ha raccontato l'attrice a Chi nel 2016: "Con Andrea non è stato un colpo di fulmine, venivo da un momento difficile", ha sottolineato. "Ha capito che doveva avvicinarsi delicatamente, era anche un gran figo". I due si sono sposati settembre 2016: "Alla fine me lo sono preso".

La nascita della prima figlia Ginevra

Ginevra, oggi 9 anni, è la prima figlia di Martina Stella nata nel novembre 2012. La sua nascita è stata particolarmente desiderata dall'attrice e Gabriele Gregorini, hairstylist dei vip. Alla rivista Chi, la Stella aveva raccontato tutte le emozioni di diventare mamma per la prima volta: "Me la cavo bene, non dormo niente ma sono felicissima", raccontava nel 2012. Appena due anni dopo però la coppia ha deciso di prendere strade diverse. "Per la serenità dei figli non bisogna stare insieme a tutti i costi. Io non lo farò. I miei genitori si sono separati da grandi cercando di stare insieme per forza. Ho provato un grande senso di liberazione quando si sono lasciati. In realtà sono tradizionale. Avrei preferito sposarmi e fare un figlio dopo. Ma la vita ti stupisce".