Massimiliano Allegri insultato sui social, Ambra Angiolini si infuria: “Sei uno stron*o” Un velenoso botta e risposta tra Ambra Angiolini e un fan/hater che ha voluto insultare il suo compagno, l’allenatore della Juventus: “Ma come fai a toccare uno viscido come Allegri”. La replica di Ambra Angiolini è stata affilata: “Rispondo solo se tu chiedi alla tua fidanzata…”. I fan “veri” hanno sostenuto l’attrice.

È finita malissimo tra Ambra Angiolini e un suo follower, reo di aver offeso e insultato il suo compagno, l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, che proprio ieri pomeriggio ha iniziato il suo campionato con un 2-2 contro l'Udinese. La ex soubrette di "Non è la Rai" si è infervorata nei confronti di un maleducato "fan" che, come un fulmine a ciel sereno, è entrato a gamba tesa nel suo privato. Il "fan", o meglio: "l'hater", ha commentato una foto pubblicata su Instagram da Ambra Angiolini: "Ma come fai a toccare uno viscido come Allegri". La risposta è stata ben affilata.

La risposta di Ambra Angiolini

Il velenoso botta e risposta è stato sostenuto dai veri fan di Ambra, che non hanno lesinato a condannare il gesto assurdo del fan/hater. L'insultante ha dichiarato: "Ma come fai a toccare uno viscido come Allegri". La replica di Ambra Angiolini è stata:

Rispondo solo se tu chiedi alla tua fidanzata com'è toccare uno stronzo.

Game, set, match per Ambra Angiolini. Una replica secca: l'attrice non le ha mandate a dire.

Le voci di una crisi

C'erano state voci di una presunta crisi, eppure stando a questa difesa energica si direbbe che si tratti di illazioni, voci infondate. Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini stanno insieme da quattro anni. Lo scorso aprile si è scritto di una possibile rottura, ma a maggio è arrivata una smentita. È stata una calda estate romantica per la coppia che hanno trascorso il tempo libero a Roma per gli Internazionali di Tennis e poi diverse settimane in Costiera Amalfitana. Nel mese di giugno, hanno completato tutto con una vacanza nella meravigliosa Ischia, l'Isola Verde della Campania. I due sono stati anche immortalati nei pressi del Borgo di Sant'Angelo, una delle zone più affascinanti dell'Isola. Hanno trascorso le vacanze in barca e impegnati, sereni e complici.