Massimiliano Rosolino: “Ho provato a chiamare Federica Pellegrini ma non mi risponde” A “Oggi è un altro giorno”, l’ex nuotatore ospite di Serena Bortone ha ulteriomente parlato della lite a distanza con Federica Pellegrini: “Non abbiamo mai litigato, le parole mie sono state travisate”. Rosolino ha provato a chiamarla: “Purtroppo ho tentato due volte ma non mi risponde, non so perché”.

La faida tra Massimiliano Rosolino e Federica Pellegrini prosegue. A "Oggi è un altro giorno", l'ex nuotatore ospite di Serena Bortone in compagnia di sua moglie Natalia Titova, è tornato sull'argomento: "Io e lei non abbiamo mai litigato. Ho detto che la mettono sul piedistallo, non che si mette sul piedistallo". Serena Bortone: "Ma fate pace, no?". Massimiliano Rosolino rincara: "Sei già così forte e non hai bisogno di essere ulteriormente esaltata. Io ci ho provato a fare pace, ma non risponde al telefono".

Le parole di Massimiliano Rosolino

Al Corriere della Sera, Massimiliano Rosolino aveva detto che Federica Pellegrini è sempre stata messa sul piedistallo, ma a Rai1 ha spiegato meglio quello che voleva dire. Il flirt tra i due? Leggenda metropolitana.

È meglio un'osservazione oculata di un amico che ti conosce da vent'anni, piuttosto che mille persone che ti dicono: sì, hai ragione. Un paio di settimane, l'ho sfidata su un cinquantello. Ho provato due volte a chiamarla, ma non mi ha risposto. Che devo fà? Massima stima, ma in qualche modo…io ho detto che l'hanno messa sul piedistallo, non che si è messa lei. Quando sei forte, non hai bisogno di essere esaltata. Questo era il mio senso. L'amore con lei? Non peggioriamo la situazione.

Federica Pellegrini: "A qualcuno rode il c…"

Federica Pellegrini aveva anche replicato attraverso i social, togliendosi qualche sassolino dalla scarpa. "Buongiorno gente, da quello che leggo sui giornali a qualcuno rode il c…", ha detto in una stories su Instagram riferendosi proprio all'intervista pubblicata da Massimiliano Rosolino all'edizione cartacea del Corriere della Sera. Nella seconda stories, ha rincarato ulteriormente la dose: "Eh eh… se vogliamo fare i paladini della giustizia almeno diciamo le cose esatte". Finirà la lite tra i due?