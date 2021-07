Da Wimbledon a Wembley ci sono circa 12 miglia, 4 ore di auto, il tempo necessario per permettere a Matteo Berrettini di essere presente in tribuna ad assistere alla finale degli Azzurri agli Europei. Reduce dalla sconfitta contro il campione Djokovic che ha portato a casa per la sesta volta il trofeo di Wimbledon, Berrettini ritrova l'entusiasmo per il trionfo dell'Italia che ha sostenuto minuto per minuto al fianco della sua fidanzata Ajla Tomljanovic, anche lei campionessa di tennis. È proprio la 28enne a postare sulle sue Instagram Stories le immagini della loro esultanza. Sono rare le occasioni in cui i due sportivi si mostrano insieme, ma l'emozione di Berrettini è tanta e la fidanzata non può fare a meno di immortalare il momento di tensione durante i calci di rigore.

Chi è Ajla Tomljanovic, fidanzata di Matteo Berrettini

Ajla Tomljanovic è una campionessa di tennis di origini croate, è nata a Zagabria, naturalizzata australiana, ed è figlia di Ratko, campione europeo di pallamano. A 28 anni ha alle spalle una serie di successi nel mondo dello sport: nel 2014 ha vinto al Roland Garros contro la numero 3 al mondo Agnieszka Radwańska ed è arrivata ai quarti di finale di Wimbledon 2021, ottenendo la posizione numero 39 come best ranking nell'aprile 2019. Nella sua vita impegnata però c'è spazio anche per l'amore. Dopo una relazione con il tennista Nick Kyrgiosnata nel 2015 e durata circa due anni e finita, secondo il gossip, per un tradimento da parte di lui, Ajla Tomljanovic ha ritrovato la felicità al fianco di Matteo Berrettini.

L'amore tra Matteo Berrettini e Ajla Tomljanovic

I due campioni di tennis si sono incontrati e innamorati nel 2019, grazie allo sport. Il campione ha raccontato di aver dovuto corteggiare a lungo Ajla prima che tra loro scoccasse la scintilla: "Non è stato facile conquistarla, in quel periodo ho dovuto lottare più fuori che dentro al campo", ha raccontato Berrettini nel corso di un'intervista doppia a Sky Sport. "Quando litighiamo parlo in italiano", ha ammesso il campione, "lei invece parla inglese, quando non la capisco fingo di aver compreso, per non sembrare scarso in inglese", ha scherzato. La tennista sta studiando l'italiano proprio per Matteo, una lingua che la affascina molto: "Matteo è molto più romantico e carino quando parla l'italiano", ha ammesso la Tomljanovic che ha raccontato di avere una passione anche per il cibo nostrano, i suoi piatti preferiti sono la pasta aglio, olio e peperoncino e la cacio e pepe.