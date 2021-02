Matteo Conti compie 7 anni. Il figlio di Carlo Conti e Francesca Vaccaro è nato l'8 febbraio del 2014. Papà e mamma hanno pensato di festeggiare questa ricorrenza anche sui social. Entrambi, infatti, hanno pubblicato su Instagram un post dedicato al loro bambino. Carlo Conti ha spesso dichiarato che l'arrivo di Matteo e la conseguente esperienza della paternità hanno cambiato la sua vita. Spinto dall'amore che prova per suo figlio, ha deciso di limitare i suoi impegni lavorativi, per non rimpiangere mai di aver tolto del tempo alla sua famiglia. Al settimanale Chi, aveva dichiarato:

"Matteo è il centro della famiglia e mi ha fatto passare con Francesca dall'io al noi: sono l'uomo più felice del mondo perché ho ciò che desidero e desidero ciò che ho. Non ho grilli per la testa e, se vedi, sul lavoro sono andato a frenare, togliendo ‘L'eredità' e restandone autore. Ho una vita felice e piena, tutti i miei anni sono stati i migliori che potessi vivere".

Gli auguri di Carlo Conti al figlio Matteo

Carlo Conti ha pubblicato su Instagram la foto di una candelina rossa dai bordi bianchi con la forma del numero sette, quanto gli anni che Matteo compie. Il conduttore ha accompagnato la foto con gli auguri per il figlio. Poi, ha aggiunto un romantico ringraziamento per la moglie Francesca Vaccaro: "Auguri Matteo! Grazie Francesca, grazie amore mio per il gioiellino che abbiamo messo al mondo!". Carlo Conti e la costumista Francesca Vaccaro si sono sposati nel 2012 e sono diventati genitori due anni più tardi.

La dedica di Francesca Vaccaro al piccolo Matteo

Anche Francesca Vaccaro è ricorsa ai social per rivolgere una dedica pubblica al figlio Matteo. La moglie di Carlo Conti ha spiegato di considerare una missione quella di trasmettere sani valori al suo bambino: "Buon compleanno al nostro Matteo! Ogni giorno per noi è una missione farti crescere con educazione insegnandoti i veri valori della vita! Ti amiamo tanto Matteino! ‘La vita è un lungo cammino dove sei ogni giorno maestro e studente, a volte insegni, ma ogni giorno impari' (cit) Buon compleanno, amore mio".