Mattia Marciano in lutto, è morto il padre della fidanzata Camilla: “Dolore mai provato” ll volto noto come protagonista di Uomini e Donne e Temptation Island Vip piange il terribile lutto della compagna: Camilla Fardella, al suo fianco da un anno, ha perso il padre. Tra l’uomo e Marciano era nato un rapporto fortissimo, tanto che l’ex tronista (che oggi ha uno studio dentistico) ha pubblicato un lungo messaggio di cordoglio: “Hai lasciato un vuoto incolmabile”.

A cura di Valeria Morini

Il pubblico di Uomini e Donne ricorda bene Mattia Marciano, prima corteggiatore di Rosa Perrotta e Desirée Popper, poi tronista che scelse Vittoria Deganello (una storia finita dieci mesi dopo), quindi single a Temptation Island Vip nel 2019 e, qualche anno prima, pure protagonista di una relazione con Angela Nasti. Archiviate le esperienze televisive (oggi ha uno studio dentistico), Mattia nell'estate 2020 ha trovato l'amore nella giovane Camilla Fardella e ora sta affrontando un grande dolore per un lutto gravissimo che ha colpito la sua compagna. Purtroppo è venuto a mancare il padre di Camilla, con cui Mattia aveva un sviluppato un legame fortissimo.

Il cordoglio di Mattia Marciano

L'ex tronista napoletano ha pubblicato un lungo messaggio su Instagram, partendo dal primo incontro con il papà di Camilla: quando lei glielo presentò a cena rimasero ore e ore a parlare. "Eri fiero di me e lo facevi trapelare, dell'uomo che sono", scrive Marciano, che svela di averne avuto la conferma quando molti amici e parenti gli hanno ribadito la stima nei suoi confronti: "Eri felice che Camilla stesse al mio fianco, felice della nostra felicità", continua l'ex tronista, che ha ricordato i tanti momenti passati insieme, le vacanze, le diverse occasioni in cui il padre della sua compagna è stato per lui un punto di riferimento e un sostegno.

Venerdì sei andato via in un modo straziante lasciandomi con un dolore che non ho mai provato, un vuoto incolmabile che mi rassicura solo quando il mio sguardo incrocia quello di Camilla, perché so che odiavi vederla stare male e so che ora come non mai la mia forza serve anche a lei per rialzarsi.

L'addio di Camilla Fardella al padre

"Farò in modo che la tua presenza sia parte della nostra quotidianità", promette Marciano (il messaggio integrale di Marciano è qui sotto). Anche la Fardella, napoletana come Marciano, di professione personal trainer e lontana dal mondo dello spettacolo, ha condiviso il suo lutto su Instagram, pubblicando alcune immagini del genitore e un messaggio: ""Occhi neri di carbone, che mirano bene al cuore e non ti lasciano mai… "Il mio diamante, il mio pilastro, la mia forza, il mio angelo custode per sempre. TI AMO PAPY".