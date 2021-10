Meadow Walker sposa, Vin Diesel l’ha accompagnata all’altare al posto del papà Paul Walker Il matrimonio di Meadow Walker e Louis Thornton-Allan è stato dei più emozionanti, soprattutto perché ad accompagnarla lungo il corridoio di fiori fino all’altare c’era Vin Diesel a fare le veci di suo padre Paul Walker, morto in un incidente d’auto nel 2013, quando lei aveva solo 15 anni: “Non avremmo potuto immaginare un matrimonio così perfetto, intimo e personale come avevamo sempre immaginato”.

A cura di Redazione Spettacolo

Il matrimonio di Meadow Walker e Louis Thornton-Allan è stato dei più emozionanti, soprattutto perché ad accompagnarla lungo il corridoio di fiori fino all'altare c'era Vin Diesel a fare le veci di suo padre Paul Walker, morto in un incidente d'auto nel 2013, quando lei aveva solo 15 anni. Il co-protagonista di Fast & Furious e intimo amico di suo padre ha sostituito questa figura fondamentale nel giorno più speciale per la giovane ragazza. La modella 22enne ha sposato l'attore Louis Thornton-Allan nella Repubblica Dominicana, le foto e il video in esclusiva per la rivista Vogue mostrano un piccolo raduno sul lungomare al tramonto per una cerimonia molto intima e riservata, come entrambi avevano voluto sin dall'inizio.

Matrimonio intimo, le restrizioni per il Covid

"La pandemia ha avuto un impatto sui nostri piani" ha detto Meadow a Vogue "La famiglia di Louis non ha potuto partecipare. Anche molti amici stretti che consideriamo familiari non hanno potuto partecipare a causa delle restrizioni di viaggio. Non avremmo potuto immaginare un matrimonio più ristretto e personale, perfetto proprio. Louis e io sapevamo esattamente cosa volevamo fin dall'inizio. È stata una celebrazione molto intima".

Gli abiti di Meadow Walker sposa di Louis Thornton-Allan

L'abito di Meadow Walker era un classico abito da sera di seta, personalizzato da Matthew Williams di Givenchy Haute Couture e voluto fortemente con la schiena nuda, un singolo cinturino e uno strascico con velo molto minimal, quasi "etereo", ha dichiarato lo stilista: "Volevamo che si mantenesse l'attenzione sui suoi bellissimi occhi, sul viso e sul fascino naturale e statuario".

Per il ricevimento con festa sulla spiaggia, la figlia di Paul Walker ha effettuato un cambio d'abito e indossato un outfit di Ludovic de Saint Sernin: "Eravamo tutti scalzi, ballavamo nella sabbia", ha detto a Vogue, “Per finire, di notte c'è stato un meraviglioso spettacolo di fuochi d'artificio e abbiamo acceso le lanterne nel pittoresco cielo notturno dominicano”.

Chi è lo sposo Louis Thornton-Allan

Il fidanzato di Meadow Walker è un attore proprio come il padre di lei, o meglio vorrebbe tanto diventarlo visto che al momento risulta visibile solo nel video della canzone del gennaio 2021 di Blu DeTiger. Studia recitazione allo Stella Adler Studio of Acting di New York ed è un modello di origine inglese, di Milton Keynes. Lui e Meadow hanno esordito su Instagram lo scorso 9 luglio con una didascalia piuttosto fuorviante: "migliore amica" scriveva lui, "amore mio" rispondeva lei e di lì a poco i tabloid americani hanno reso noto il fidanzamento che ha lasciato in breve il passo al matrimonio.