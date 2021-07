Megan Fox ha raccontato in una recente intervista di aver dovuto difendere suo figlio dagli attacchi online di coloro che hanno commentato in maniera aggressiva le sue scelte in fatto di vestiario. Il bambino, che ha solo otto anni, è stato spesse volte preso in giro sui social per aver indossato abiti più femminili. L'attrice, quindi, ha condannato aspramente questo atteggiamento e ha rivendicato l'importanza di lasciar esprimere come più desiderano i suoi figli.

Megan Fox difende suo figlio

"Persone cattive, orribili e crudeli" così ha definito la star di Hollywood raccontando la vicenda, coloro che hanno criticato il suo primogenito, avuto dal matrimonio con l'attore Brian Austin Green, per aver indossato degli abiti più ascrivibili al genere femminile. L'attrice, poi, ha aggiunto: "Non voglio che debba mai leggere quello schifo perché lo sente dai bambini della sua stessa scuola che dicono, ‘I ragazzi non indossano le gonne". Già nel 2019, infatti, aveva dichiarato che suo figlio aveva manifestato la curiosità di indossare una certa tipologia di vestiti e già in quell'occasione aveva dichiarato: "Si veste da solo e gli piace indossare gonne alle volte" sottolineando, poi, di aver scelto una scuola che fosse il più libera possibile: "lo mando in una scuola davvero liberale e hippy, ma anche in un ambiente del genere, però, ci sono bambini che lo prendono in giro e che gli dicono ‘I maschi non indossano il rosa!'".

Anche Brian Austin Green supporta il figlio

Anche Brian Austin Green, padre del bambino, ha commentato la vicenda sostenendo suo figlio e invogliandolo ad essere se stesso: "Ho sentito da alcune persone che non sono d'accordo su cosa indossa mio figlio. Gli dico sempre di non badare a cose del genere!". Il rapporto tra i due attori, dopo il divorzio, pare si sia rasserenato, nonostante avessero attraversato dei momenti particolarmente bui, in cui sono emersi i loro conflitti, dai quali hanno cercato di tenere lontano i loro figli.