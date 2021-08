Meghan Markle compie 40 anni: gli auguri di compleanno della regina Elisabetta e di William e Kate Oggi, 4 agosto, Meghan Markle ha festeggiato i suoi 40 anni. Per il suo compleanno, la Duchessa di Sussex e moglie del Principe Harry, ha ricevuto gli auguri da parte di alcuni membri della famiglia reale. Tra coloro che le hanno rivolto un pensiero sui social anche William e Kate Middleton, la Regina Elisabetta II, il Principe Carlo e la moglie Camilla.

A cura di Daniela Seclì

Oggi, mercoledì 4 agosto, Meghan Markle festeggia i suoi 40 anni. Per l'occasione, la Duchessa di Sussex e moglie del Principe Harry, ha lanciato la sua nuova iniziativa benefica. In un esilarante video realizzato con l'attrice Melissa McCarthy, ha spiegato di avere coinvolto 40 volti noti, tra artisti, atleti e leader, per sostenere e consigliare le donne che hanno perso il lavoro a causa della pandemia di Covid-19 e stanno trovando difficoltà ad ottenere una nuova occupazione. Intanto, nonostante le tensioni degli ultimi mesi, sono arrivati sui social gli auguri di buon compleanno della famiglia reale.

Gli auguri di William e Kate Middleton

Sono stati mesi di tensione nei rapporti di Harry e Meghan con la famiglia reale. L'intervista rilasciata dalla coppia a Oprah Winfrey, in cui la quarantenne confidava di aver subito episodi di razzismo a palazzo e di avere persino pensato al suicidio, ha lasciato i suoi strascichi. Nel giorno del funerale del principe Filippo e dell'inaugurazione di una statua dedicata a Lady Diana, però, William e Harry sono di nuovo apparsi l'uno accanto all'altro. Una pace solo di facciata o hanno seppellito l'ascia di guerra? Quello che è certo è che in mattinata William e Kate Middleton si sono premurati di fare gli auguri a Meghan Markle sui loro profili social ufficiali. Il messaggio del Duca e della Duchessa di Cambridge recita: "Auguriamo un felice quarantesimo compleanno alla Duchessa di Sussex". Al post è allegata una foto della cognata, durante un viaggio alle Figi avvenuto nel 2018.

Il messaggio della Regina Elisabetta e di Carlo e Camilla

Ma quelli di William e Kate non sono gli unici auguri "reali" ricevuti da Meghan Markle. Sul profilo ufficiale della famiglia reale sono apparsi gli auguri della Regina Elisabetta II: "Auguro alla Duchessa di Sussex un felicissimo compleanno". A Sua Maestà, hanno fatto eco anche Carlo e Camilla: "Auguriamo alla Duchessa di Sussex un felicissimo quarantesimo compleanno". Insomma, la famiglia reale non ha brillato in fantasia e si è rivolta a Meghan Markle usando il suo titolo nobiliare. Ma, in fondo, è il pensiero che conta.