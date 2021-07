Il momento tanto atteso della reunion tra William e Harry è avvenuto per un'occasione speciale: di nuovo uniti e in apparenza sereni, i due fratelli hanno inaugurato la statua dedicata alla madre Lady Diana. La scultura è stata scoperta il 1 luglio 2021, giorno in cui la principessa avrebbe compiuto 60 anni. Se n'è andata a soli 36, a causa di un tragico incidente stradale il 31 agosto 1997. Questo il messaggio congiunto dei due principi.

Oggi, in quello che sarebbe stato il sessantesimo compleanno di nostra madre, ricordiamo il suo amore, la sua forza e il suo carattere, qualità che l'hanno resa una forza positiva in tutto il mondo, cambiando in meglio innumerevoli vite.

Presenti solo William e Harry all'inaugurazione

La statua realizzata dallo scultore Ian Rank-Broadley è collocata a Kensington Palace, dove William e Harry sono cresciuti, e mostra Lady D. insieme a tre bambini, per ricordare il suo impegno a favore dell'infanzia. "Ogni giorno, vorremmo che fosse ancora con noi, e la nostra speranza è che questa statua sia vista per sempre come un simbolo della sua vita e della sua eredità", hanno dichiarato i due fratelli, unici presenti alla cerimonia: assenti sia la Regina che il padre Carlo, ex marito di Diana, così come le rispettive consorti. Meghan Markle è rimasta in America, come si era ipotizzato sin dall'inizio, ed è probabile che Kate Middleton abbia deciso di non partecipare per non solleticare ulteriori gossip sulla famiglia e concentrare l'attenzione unicamente sulla solennità dell'evento. C'erano però, ovviamente, il fratello di Diana Charles, IX conte Spencer, e le sue sorelle, Lady Sarah McCorquodale e Jane Fellowes, la baronessa Fellowes.

I figli di Carlo e Diana di nuovo complici

William e Harry sono apparsi sorridenti e complici, almeno da quanto si evince dalle immagini. Una situazione molto diversa dal loro ultimo incontro, al funerale del nonno Filippo, quando i due erano lontani e comprensibilmente addolorati. Pare addirittura che sia scoppiato un acceso litigio dopo le esequie, lontano dalle telecamere. Per quanto ridotta a un evento davvero intimo a causa degli scontri interni alla famiglia reale, la reunion in nome dell'affetto per la mamma Diana potrebbe essere il primo passo per una vera riconciliazione, dopo il trasferimento di Harry negli Usa e la scelta di denunciare pubblicamente (tramite mezzo tv) presunti episodi razzisti e umilianti contro Meghan e il loro figlio Archie a Buckingham Palace.