Meghan Markle e Harry tremano: il fratello di lei al Grande Fratello Vip Australia Thomas Markle Jr. sarebbe già in quarantena, in attesa di entrare nella Casa del Big Brother australiano. Portebbe essere un autentico grattacapo per i duchi di Sussex: già in passato, Markle aveva accusato duramente la sorella (con cui non parla da dieci anni) mettendo in dubbio anche le sue accuse di razzismo contro la Corona.

A cura di Valeria Morini

Non c'è pace per Harry e Meghan Markle, destinati probabilmente a finire ancora una volta al centro del gossip. Non bastassero i rapporti già delicatissimi con i famigliari di lui, dopo il "divorzio" ufficiale dalla corona britannica e lo scandalo suscitato dall'intervista a Oprah Winfrey, ecco che nuovi grattacapi arrivano dalla famiglia di lei. Secondo le prime indiscrezioni, infatti, il fratellastro Thomas Marke Jr., con cui Meghan non parla da dieci anni, parteciperà al Grande Fratello Vip in Australia e sarebbe già in quarantena a Sydney. È facile immaginare che i duchi di Sussex temano rivelazioni dannose per la ex attrice.

Thomas Markle jr aveva già accusato la sorella Meghan

Arriveranno probabilmente diffide dalla coppia, per scongiurare diffamazioni o segreti irrivelabili. La Markle non ha alcun rapporto né col padre Thomas, né con i due fratellastri che lui ha avuto dalla prima moglie, Thomas jr. e Samantha. Entrambi hanno sempre riservato parole durissime alla moglie di Harry d'Inghilterra (e non a caso nessuno di loro è stato invitato al Royal Wedding). In particolare, il fratello la definì "falsa, superficiale e presuntuosa". Parlò anche a Live – Non è la D'Urso, con rivelazioni e frecciatine scomode in riferimento anche all'intervista con Oprah Winfrey in cui Meghan aveva accusato non precisati membri della famiglia reale di razzismo nei suoi confronti e aveva lamentato di aver pensato al suicidio per la depressione.

Mia sorella Samantha mi ha raccontato una cosa: Meghan ha dato un ultimatum a mio padre, quello di disconoscere me e Samantha per poter essere invitato al matrimonio. Ovviamente lui ha risposto di no. Non so se questa cosa veniva da Meghan, ma non è la persona che ho visto crescere. Lui forse non avrebbe avuto tutto quello stress e non avrebbe avuto un infarto, per un padre è dura sentire quella richiesta dalla figlia. Faccio fatica a credere che abbia avuto pensieri suicidi e non abbia avuto sostegno nella Casa Reale. Sicuramente hanno un piano di assicurazione sanitaria. A Oprah dico che sarebbe opportuno sentire l'altra campana, intervistare anche noi. Se fosse una brava giornalista, si sarebbe informata. Vorrei che Meghan Markle dicesse la verità. I commenti sul fatto che siamo lontani parenti mi ha fatto sentire male. Ha mentito riguardo alla sua istruzione e continua a mentire riguardo al ruolo di sua madre. È stato mio padre a lavorare negli studi di Hollywood e a pagare gli studi ed è anche grazie a lui che ha ottenuto la sua prima parte [Markle è stato direttore della fotografia della serie Sposati… con figli]. Non è mai stato reso un centesimo.

Chi è Thomas Markle jr

Televisivamente parlando, Thomas Markle jr è ovviamente un colpaccio per il Big Brother australiano. Resta un personaggio controverso, anche al di là della faida famigliare con la sorella. Nel 2019 è stato arrestato per guida in stato di ebbrezza. Nel 2017, inoltre, era stato fermato per presunti maltrattamenti ai danni della compagna Darlene Blount: un anno dopo, fu lei a essere accusata di aggressione nei confronti di lui, che però poi ritirò la denuncia e si riconciliò con la donna. Insomma, un personaggio che ha tutti i crismi per far discutere in un reality show. Se già in passato ha accettato di parlare della sorella in vari programmi tv, c'è da scommettere che faticherà a contenersi nell'ambiente senza filtri del GF.